英国新冠疫苗有望今年投入生产

据英国卫生部门公布的数据显示，截止到当地时间17日，除英国北爱尔兰地区因技术故障暂未报告数据之外，英国其他地区新增新冠肺炎确诊病例3142例，累计确诊病例达到243303例，新增死亡170例，累计死亡34636例。

科技传媒网据央视网消息：据英国卫生部门公布的数据显示，截止到当地时间17日，除英国北爱尔兰地区因技术故障暂未报告数据之外，英国其他地区新增新冠肺炎确诊病例3142例，累计确诊病例达到243303例，新增死亡170例，累计死亡34636例。

在17日的每日疫情发布会上，英国商务、能源与产业战略大臣夏尔马表示，英国正在进行两款新冠疫苗的研究，有望在今年年内投入生产。

夏尔马表示，牛津大学疫苗研究中心已于上周初顺利完成了新冠疫苗的首例临床测试，帝国理工学院的疫苗研发也取得了较好进展，将于6月中旬进行首次临床测试，10月进行大规模临床测试。目前，牛津大学疫苗研究中心已与阿斯利康制药公司签署合作协议，协议商定如果临床测试成功，二者将于今年9月份前合作生产出3000万剂新冠疫苗。

17日上午，英国政府宣布追加1.31亿英镑用于建设英国疫苗生产和创新中心，这一疫苗中心位于牛津哈威尔科学与创新园区，目前已开工建设，计划于2021年夏季最终建成。





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