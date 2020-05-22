传统文化践行者蒋安祥：以家风相承，以文化相继

蒋安祥是明末易学大家蒋大鸿的嫡传后裔，同时也是享誉华夏的易学大家蒋森元之孙。蒋安祥跟随其祖父系统完备地学习了包括蒋氏家学典集在内的大量国学经典。幼年的学习和生活，尤其是身体力行的国学侵染，让蒋安祥从小就埋下了一颗践行国学的种子。学国学，爱

蒋安祥是明末易学大家蒋大鸿的嫡传后裔，同时也是享誉华夏的易学大家蒋森元之孙。蒋安祥跟随其祖父系统完备地学习了包括蒋氏家学典集在内的大量国学经典。幼年的学习和生活，尤其是身体力行的国学侵染，让蒋安祥从小就埋下了一颗践行国学的种子。学国学，爱国学，受国学经典和中华传统文化的魅力和感召， 蒋老师便更加积极的投身于中华传统文化、易学的研究，成为知名的易学研究学者与继承者、中国传统文化研究与传播者。

中华民族历史源远流长，传统文化博大精深，它让国人引以为豪，是中华民族的重要凝聚力和精神力量；中华传统文化滋养着蒋安祥，给予他智慧、信仰和力量，他想，这么好的文化一定继承好、发扬好，不光需要更多中国人学习和继承，更要传播向世界，要让世界也了解中国传统文化，了解中国；中华文化更是作为世界了解中国、中国走向世界的桥梁。因此，蒋安祥决定立志以弘扬传播中华优秀传统文化为己任，积极贡献自己的毕生所学。

蒋安祥作为中国知名传统文化研究学者，为了弘扬中华传统文化，他积极举办公益文化活动、公益讲学授课，多年来受邀到国内外多所高校讲学，更到世界各地访学，将中华文明、中华传统文化和国学经典传遍所到之处，对国际友人了解中华文明起到了十分积极的作用和贡献。

图：蒋安祥受邀接受广东卫视、腾讯、新华网、央广网等媒体采访

蒋安祥博学多识，造诣深厚，深受国内外文化学者、爱好者、经济界、政界所喜爱，有着很高的知名度和威望。

鉴于蒋安祥在弘扬中华传统文化方面的努力和贡献，欧洲联盟文化总署和欧洲亚洲华人华侨联合会联合授予 蒋安祥“弘扬中华传统文化卓越贡献奖”荣誉奖状。

蒋安祥曾于2019年期间在“世界外交官“一带一路中国行——中国传统文化尊享会”上作为主讲嘉宾，为20余国大使、全权公使、参赞讲解中国传统文化，获得与会嘉宾高度赞扬。

践行并弘扬中华传统文化，是蒋安祥先生永恒不变的初心！





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