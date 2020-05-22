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蒋安祥：以博观约取之心助力“一带一路”传统文化发展传播

点评

科技传媒网 海通社传媒 叶浩文 2020-05-22 11:14

“一带一路”倡议，为中国优秀传统文化走出国门、走向世界提供了一个重要契机，打造了一条全新途径。“一带一路”建设必将提升综合国力，必将重塑中国文化形象，传播中国声音。中华文化“走出去”将潜移默化地传递中华优秀传统文化的当代价值，在多元文明交流

　　“一带一路”倡议，为中国优秀传统文化走出国门、走向世界提供了一个重要契机，打造了一条全新途径。“一带一路”建设必将提升综合国力，必将重塑中国文化形象，传播中国声音。中华文化“走出去”将潜移默化地传递中华优秀传统文化的当代价值，在多元文明交流融合中不断焕发中华文明的生机与活力。

　　2018年期间，“世界外交官中国科技文化之旅”系列之“‘一带一路’与中国智慧——2018世界外交官中国文化尊享会”在广州隆重举行。出席此次论坛的驻华使节包括冰岛、阿尔及利亚、希腊、等24个“一带一路”沿线国家的驻华大使、参赞等外交官共40余人，其中大使级外交官10人。

　　论坛特邀嘉宾、中国知名传统文化研究学者和实践者，中国易学研究学者、传承者蒋安祥先生在论坛上讲到，准确理解文化自信在国家治理现代化进程中的重要作用，必须从本源上理清文化自信和国家治理理念的内在一致性。文化自信来源于我们对中华优秀传统文化的继承和发展，传统文化中蕴含着丰富的哲学思想，文化遗产的背后，承载着历史的发展脉络，承载着文化自信，彰显着文明的无限魅力。历史文化遗产，总书记对时间的理解，不是以十年、百年为计，而是以百年、千年为计。当从百年千年的维度去考量文明的分量、思索民族的复兴、掂量肩上的担子，就能清晰感知保护历史文化遗产的重要和紧迫。

　　蒋安祥讲到，文化的发展对国家发展和命运有着极为深刻的影响。曾在一评论文章中读到这样极富哲理又震撼人心的话语：“现在到了一个谈文化的时代，要以文化的执着，文化的担当，文化的自觉，文化的尊重，传承民族文化的精华。”在经济社会飞速发展，金钱物质充溢着人们精神领域的今天，可以说这样的呼喊无疑是向平静的文坛投一巨石，在真正文化人的心中惊起的那份欣喜和感动是无法言表的。



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