蒋安祥谈传统文化推广传播

2019年期间,在广西南宁举办的“世界外交官‘一带一路中国行’——2019中国传统文化尊享会”上，中国知名传统文化研究学者、传播者，中国资深易学研究学者、传承者蒋安祥先生 作为受邀主讲嘉宾，为来自20多个国家的外交官代表、领导、嘉宾及企业家代表共约600人，作中国传统文化公益主题演讲。

作为研究中华传统文化界的知名学者 ，多年来蒋安祥一直在积极的投身于在世界各地传播中华传统文化，研究如何更好的向外界弘扬中华传统文化，应邀为国内外多所高校公益讲学、授课。通过多年授课经验、与学员的交流，以及研究、分析和传播实践，蒋安祥认为，弘扬中华传统文化的关键就是要抓住中华传统文化的根。

那么什么是中华传统文化的根呢?蒋安祥指出，中国传统文化所蕴藏的哲学思想是中国古代朴素的唯物论和系统的方法论，辩证唯物就是中华传统文化的“根” 。就如中医应用产生了“辨证施治、阴阳平衡”，电有正极就有负极，核有核裂变就有核聚变，万事万物都有其客观辩证的思维方式，也有其始终保持相对平衡的科学原因、深度挖掘这些理论知识，广泛应用与实践就是对优秀传统文化最好的传扬与保护。





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