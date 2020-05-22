蒋安祥谈国学力量：弘扬国学传统，践行修身立德精神

蒋安祥自幼跟随其祖父（享誉华夏的易学大家蒋森元）系统完备地学习了包括蒋氏家学典集在内的大量国学经典。幼年的研读生涯，尤其是身体力行的国学侵染，让蒋安祥从小就埋下了一颗践行国学的种子。

蒋安祥自幼跟随其祖父（享誉华夏的易学大家蒋森元）系统完备地学习了包括蒋氏家学典集在内的大量国学经典。幼年的研读生涯，尤其是身体力行的国学侵染，让蒋安祥从小就埋下了一颗践行国学的种子。学国学，爱国学，受国学经典和中华传统文化的魅力和感召， 蒋老师便更加积极的投身于中华传统文化、易学的研究，成为知名的易学研究学者与继承者、中国传统文化研究与传播者。

蒋安祥作为中国知名传统文化研究学者，为了弘扬中华传统文化，他积极举办公益文化活动、公益讲学授课，多年来受邀到国内外多所高校讲学，更到世界各地访学，将中华文明、中华传统文化和国学经典传遍所到之处，对国际友人了解中华文明起到了十分积极的作用和贡献。

中华民族历史源远流长，传统文化博大精深，它是中华民族的重要凝聚力和精神力量；中华传统文化滋养着蒋安祥，给予他智慧、信仰和力量。他想，这么好的文化一定继承好、发扬好，不光需要更多中国人学习和继承，更要传播向世界，要让世界也了解中国传统文化，了解中国；中华文化更是作为世界了解中国、中国走向世界的桥梁。因此，蒋安祥决定立志以弘扬传播中华优秀传统文化为己任，积极贡献自己的毕生所学。

图：蒋安祥受邀接受广东卫视、腾讯、新华网、央广网等媒体采访

蒋安祥博学多识，造诣深厚，深受国内外文化学者、爱好者、经济界、政界所喜爱，有着很高的知名度和威望。

鉴于蒋安祥在弘扬中华传统文化方面的努力和贡献，欧洲联盟文化总署和欧洲亚洲华人华侨联合会联合授予 蒋安祥“弘扬中华传统文化卓越贡献奖”荣誉奖状。

蒋安祥受邀在2019年期间在“世界外交官“一带一路中国行——中国传统文化尊享会”上作为主讲嘉宾，为20余国大使、全权公使、参赞讲解中国传统文化，获得与会嘉宾高度赞扬。

践行并弘扬中华传统文化，是蒋安祥先生一生的追求和志愿！





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