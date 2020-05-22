蒋安祥谈易经在儒家文化中的力量

作为明朝易学传承人，著名文化学者，中华传统文化践行者的蒋安祥，在近四十年的国学特别是易学浸染当中，对于中华文化的魅力和力量，感慨颇多。

作为明朝易学传承人，著名文化学者，中华传统文化践行者的蒋安祥，在近四十年的国学特别是易学浸染当中，对于中华文化的魅力和力量，感慨颇多。



蒋安祥说：“人更三圣，世历三古”的《易经》，作为中华文明当中最早、也是最为完备的哲学体系，在数千年华夏文明发展进程当中历久弥新、熠熠生光。《易经》被后世尊为群经之首、大道之源，其在儒家乃至整个国学范畴之内首屈一指的地位是无可替代的。

蒋安祥受家学传承影响，特别是明朝易学珍本典章的影响，特别注重《易经》的成书原理。蒋安祥认为：《易经》以观察周天变化为基四时运转为始，万物更跌朴拙无华为要，历经数千年成书，又历经数千年传承，其根本的唯物辨证思想和尊重自然规律的核心要义，注定了《易经》对于整个华夏文明特别是中国人的思维模式和文化特质的深远影响。

每一个伟大民族，都会有一部伟大著作去凝练本民族的宝贵精神。儒家文化辉煌灿烂，儒家思想源远流长，儒家典籍浩如烟海。自汉武帝之后儒家已经成为整个中国正朔思想的集中代表。儒家经典以经、史、子、集为纲，四书五经为引，而在这些经典当中，《易经》是群经之首，大道之源，深深地影响着中国文化的发展脉络。《易经》是中国文化的总源头，《易经》的思维方式指引了中国人的文化品格。

蒋安祥根据易学理论，在解释“文化”的含义中提到：“文化”一词最早来自于《易经》中的《贲卦•彖》。原文中提到“观乎天文，以察时变；观乎人文， 以化成天下” 。 文就是纹路，纹路也就是纹理，而纹理也就是人理。在甲骨文和金文中“文”的字形，不难看出“文”和“人”的联系。

蒋安祥又说：上有天文，表现在辰宿列张、春秋寒暑、黑白昼夜，这些自然变化和日常规律当中；下有人文，表现在男女之分、老幼之别，长幼有序，兄友弟恭，父慈子孝，这些社会关系和秩序当中。而《易经》力量的核心就是通过应和这些不同的关系，以满足不同层次群体的不同需求，使各个社会个体或者群体能够和谐相处，使人与人之间其乐融融，使整个社会具有凝聚力与向心力。这也正是文化的作用和力量，更是中华文明数千年源远流长的根本。

“人文已生，教化已成，风气渐长”。蒋安祥谈到：文化当中“化”是核心，包含教化、感化、风化三层含义。教化使人懂得遵循社会规则，尊重社会秩序，使人与人之间相敬相爱，知礼仪守进退。感是感应、感知、感通，易经中有一卦“咸”卦，咸就是感的意思，咸卦彖辞中说：“圣人感人心，而天下和平。”所谓“感化”就是在了解社会各方面的基础上，最大程度的满足其不同层次的需求、愿景，使大家在这个群体中有所依托或寄托，从而消除隔阂，化解矛盾，建立和谐的相互关系。最后谈到“风化”时说：“风化”指的是风俗，风情，也就是《诗经》中的风、雅、颂当中的“风“的意思。

蒋安祥在最后谈文化自身魅力时说：中华文化的的最大魅力就是上述三点之后，能够产生“自化”和”他化“。孟子所倡导的“谨庠序之教，申之以孝悌之义”就是在感化之后可以自化。进而在自化之后社会就可以“颁白者不负戴于道路矣”。社会再有发展，人民人人“自化”就可以看到“七十者衣帛食肉，黎民不饥不寒”的“他化“社会。今天我们讲全面小康，正是在向着儒家早期先贤们所倡导和预想的社会模式所努力。全面小康的实现，就是大化社会的开始。





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