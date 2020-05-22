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蒋安祥谈中华文化的根本在于辩证唯物

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科技传媒网 海通社传媒 叶浩文 2020-05-22 11:52

2019年期间,在广西南宁举办的“世界外交官‘带一路中国行’——2019中国传统文化尊享会”上，中华优秀传统文化研究学者、传播者、实践者，中国资深易学研究学者、传承者蒋安祥先生作为受邀主讲嘉宾

　　2019年期间,在广西南宁举办的“世界外交官‘带一路中国行’——2019中国传统文化尊享会”上，华优秀传统文化研究学者、传播者、实践者，中国资深易学研究学者、传承者蒋安祥先生作为受邀主讲嘉宾，为来自20多个国家的外交官代表、领导、嘉宾及企业家代表共约600人，作中国传统文化公益主题演讲。

　　作为研究中华传统文化界的知名学者，多年来蒋安祥一直在积极的投身于在世界各地传播中华传统文化，研究如何更好的向外界弘扬中华传统文化，应邀为国内外多所高校公益讲学、授课。通过多年授课经验、与学员的交流，以及研究、分析和传播实践，蒋安祥认为，弘扬中华传统文化的关键就是要抓住中华传统文化的根。

　　那么什么是中华传统文化的根呢？蒋安祥指出，中国传统文化所蕴藏的哲学思想是中国古代朴素的唯物论和系统的方法论，辩证唯物就是中华传统文化的“根”。就如中医应用产生了“辨证施治、阴阳平衡”，电有正极就有负极，核有核裂变就有核聚变。


本文链接：http://www.itmsc.cn/a/kejixinwen/2020/0522/218352.html
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