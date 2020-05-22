蒋安祥在2019中国传统文化尊享会上做大会主题演讲

2019年期间,由欧洲联盟文化总署、欧洲亚洲华人华侨联合会共同举办的世界外交官“一带一路中国行”——2019中国传统文化尊享会在中国南宁隆重召开。来自20多个国家的外交官代表、领导、嘉宾及企业家代表共约600人齐聚，共享中国传统文化盛宴。据悉“世界外交官一带一路中国行”活动以“向世界展示中国，让世界重新认识中国”为目的，旨在搭建中国各地与世界各国文化、商贸交流、沟通的桥梁。

本次大会组委会特别邀请中国知名传统文化研究学者、实践传播者，中国资深易学研究学者、传承者蒋安祥先生作为中国传统文化尊享会主讲嘉宾，为现场20多个国家的外交官们和企业代表深入浅出的讲解了中国传统文化在生活实践中的应用和探索。

他讲到，中华传统文化博大精深、源远流长，蕴藏着巨大的智慧、奥秘和无穷的力量，并不容易理解，更不用说应用了。为了让现场嘉宾更易懂、更易理解中华传统文化，蒋安祥先生的演讲幽默有趣，他结合日常实际生活和现象，将博大精深的中华传统文化，通过生动有趣的故事、和自己的心得体会，阐述自己对中华传统文化的理解，获得了在座外交官们及嘉宾的阵阵掌声！蒋安祥同时也分享了中华传统文化在商业营销管理中的应用，分享自己从中华传统文化中吸取的智慧和养分。

蒋安祥对中华传统文化研究的造诣令在场外交官和嘉宾深深折服，纷纷表示获益匪浅，勉励并支持蒋安祥要将中国传统文化尊享会持续举办下去，并邀请蒋安祥能够到外交官所在国讲授中华传统文化，让更多的人了解中华传统文化。





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