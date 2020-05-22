蒋安祥在河南郑州乡村“百千万工程”中讲中国传统文化

2018年期间在河南乡村振兴“百千万工程”年会上，知名传统文化研究学者蒋安祥先生作为受邀嘉宾在大会上做了主题演讲。

2018年期间在河南乡村振兴“百千万工程”年会上，知名传统文化研究学者蒋安祥先生作为受邀嘉宾在大会上做了主题演讲。

蒋安祥先生讲到，在当前“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”阶段，我们不但要用产业扶贫，要在精神上扶贫，我们作为文化人，也要用实际行动推动农村文化减贫及振兴，实现乡风文明。为全力推进全面脱贫与乡村振兴，丰富乡村精神文化生活，更加需要大力推进文化振兴，壮大乡村振兴战略的动力源泉。一要把培育和践行社会主义核心价值观的根本要求贯穿始终，也要从中国传统文化中吸取养分，中国有着优秀的传统文化美德，可以通过教育引导、舆论宣传、文化熏陶、道德教化、实践养成和制度保障，形成良好的家风家规，同时外化为自觉行动。

还可以借鉴国内外乡村文明的优秀成果，结合乡村实际找到最适合自身乡村情况的方法，形成富有特色的乡村文化。还可以加快实现乡村文化产业化，运用市场化的手段，做好“文化+旅游”“文化+市场”“文化+产品”等产业，保持乡村文化的生命力和创新力。





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