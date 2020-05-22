中国文化学者蒋安祥在欧盟文化总署获奖

2019年期间，在由欧洲联盟文化总署和欧洲亚洲华人华侨联合会联合举办的旨在弘扬中国传统文化大型公益活动上，中国知名传统文化研究学者蒋安祥先生，荣获由欧洲联盟文化总署和欧洲亚洲华人华侨联合会联合授予成就。

2019年期间，在由欧洲联盟文化总署和欧洲亚洲华人华侨联合会联合举办的旨在弘扬中国传统文化大型公益活动上，中国知名传统文化研究学者蒋安祥先生，荣获由欧洲联盟文化总署和欧洲亚洲华人华侨联合会联合授予成就。

谈到此次荣获“弘扬中华传统文化卓越贡献奖”时，蒋安祥先生表示感到无上的光荣与自豪。他讲到，中华民族是伟大的民族，拥有源远流长、博大精深的传统文化。尊重和热爱中国传统文化，是一个中国人基本的品格要求、思想要求和智慧要求，同时我们也要把我们灿烂的传统文化传播至全世界，他以此为己任，乐意奉献毕生精力，并感到无比自豪。

图：欧洲联盟文化总署主席王寿松先生（右）为蒋安祥先生(左）颁发荣誉奖状

作为中国知名传统文化研究学者，为了弘扬中华传统文化，蒋安祥先生可谓不遗余力，多年来造访世界各地，成为传播中国传统文化的使者。他博学多识，深受国内外文化学者喜爱，一直以来应邀为国内外多所高校讲学。在2018年期间，由欧洲联盟文化总署主办的“世界外交官文化旅游中国行——中国传统文化尊享会”上，曾为24个国家的35名外交官进行中国易学的讲解传播，是中国传统文化影响世界的里程碑事件，赢得海内外广泛赞誉。





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