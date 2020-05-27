34万亿“新基建”利好下 勤上股份如何出圈

2020年新年伊始，新冠疫情突如其来，但它并未击垮中国人民追求美好生活的信心，在短暂按下“暂停键”后，“新基建” 加速启动。不到一个月，中央级别的政府会议4次直接或间接提及“新基建”，凸显了其重要意义。

2020年新年伊始，新冠疫情突如其来，但它并未击垮中国人民追求美好生活的信心，在短暂按下“暂停键”后，“新基建” 加速启动。不到一个月，中央级别的政府会议4次直接或间接提及“新基建”，凸显了其重要意义。

更有风向标意义的是，两会期间“新基建”首次走进政府工作报告，并成为两会热词。

“新基建”与“旧基建”

曾经的“旧基建”，让中国的基础设施面目一新，也为各个支柱产业的蓬勃发展，为中国成长为全球第二大经济体奠定了坚实基础。如果将“旧基建”看作是统一大市场，工业社会的基础设施，那么，“新基建”便是未来数字社会的基础设施。

全国人大代表、百度CEO李彦宏表示，新基建是2020年两会他最关注的话题，他说“新基建的关键在于‘新’，要用大数据、人工智能、区块链等新的技术来提升中国基础设施的能力。”

在“新基建”的大树下，利好的行业虽不在少数，但除了属于交通和能源范畴的几个应用领域外，其他看似基础的方向，如5G、大数据中心、人工智能和工业互联网等，大都集中在数据的传输、存储和应用层面。

数据既然是新经济的“血液”，在“新基建”之下，数据又从何而来？哪些更基础的领域更值得关注呢？

不得不说，智慧路灯杆就是这样的一个领域。

城市拥有数量众多的路灯，是最密集的城市基础设施，便于信息的采集和发布。而且在许多城市的未来蓝图里，智慧灯杆将是未来城市大脑的神经元网络。

长期以来，智慧路灯都被视为实现智慧城市的最佳载体之一，自2013年政府推出诸多智慧城市规划建设政策以来，它就一直是城市照明领域中受重点关注的明星产品。近两年，智慧路灯更进入到快速发展阶段，各地相继投入预算，致力于进行城市照明升级改造，加速推进新建和改建智慧路灯项目。

然而，新冠疫情暴露了我国智慧城市建设的短板，很多地方尚未达到精细化、实时化、智能化管理的程度。可以说，疫情的发生，让政府、社会再次认识到加快建设智慧城市的迫切性。

以疫情为例，公共卫生主导着防控工作，但离不开公安、城管、气象等多个职能部门密切配合，在此过程中，往往需要实现点对点的数据传递，时效性要求极高。所以，智慧城市必须首先完成基础设施的搭建，融合各项信息化应用和数据，找到症结所在，才能在第一时间解决问题。

假以时日，随着智慧路灯项目的落地，基于环境、疫情，包括公共卫生与大型医疗设备的连接、健康医疗大数据的连接，包括城市内部以路灯为载体的基础设施的连接，都成为了可能。

老玩家跑新赛道

眼前，“新基建”刮起东风，智慧路灯前景广阔，宛若一片无垠蓝海，但毫无准备就贸然出航，也极有可能一无所获。有业内资深人士指出，模块标准化、样式多样化、配置专业化是智慧路灯的未来发展方向，但目前该细分市场仍处于发展初期，相关行业标准尚未形成，参与者水平层次不齐。

同时，智慧路灯作为未来城市的主要骨干，其功能重点在于信息采集、处理和发布。对此，有专家认为，智慧路灯关键在于“智慧”而非“灯杆”，这就表明，只有熟悉5G商用模式和大数据平台的互联网玩家，更有优势占领这片蓝海。

于是，一向嗅觉敏锐的科技企业开始在智慧照明领域发力。华为与广州成立智慧灯杆联盟、中兴携手勤上股份共拓智慧城市建设、腾讯联合中国铁塔共同推动“5G智慧灯杆数字化”战略合作落地。

时代变了，那些传统LED照明企业已经没有固步自封的资本，很多人知道，只有积极拥抱数字时代，加快掌握核心技术，才能免于沦为代工厂的命运。

截至目前，华为、中兴、腾讯、昕诺飞、勤上股份、方大智控、中盈集团、名家汇、得邦照明等企业望风入市，抢滩布局。

疫情后，深汕特别合作区3.18亿元的智慧交通项目公布中标结果，这个全国第一个以智慧灯杆为平台的智慧城市建设标的被勤上股份揽入怀中。这个照明届的老玩家，在转型教育产业不及预期后，步入智慧城市新赛道。而结盟中兴子公司，更是凸显了布局智慧城市这个细分领域的决心。

中兴网信在智慧城市大数据运维方面有着丰富经验，能够帮助勤上股份的智慧灯杆方案从单纯的硬件产品向软硬件一体化运维方向延伸，带来更多的市场增值空间。LED照明企业也许更懂“路灯”，但科技企业无疑更有“智慧”。勤上股份此番选择强强联手，很显然是希望和中兴网信实现互补，基于各自的资源和优势进行研发与运营合作，共同推进智慧城市建设。

种种迹象表明，这位LED照明行业的老玩家，已经做好了充足的准备，在智慧照明这条新赛道上一展身手。

业内专家表示：“一方面，传统照明LED企业潜心研发、结盟科技企业，的确有可能占据先机，在市场开拓上快人一步。但另一方面，智慧路灯的单价高达传统路灯的数十倍，导致其渗透率仅有0.05%，加上其本身也存在着诸如行业标准混乱、推进速度缓慢、落地效果不明显等亟需解决的痛点。”

不难预见，智慧路灯的普及注定难以顺遂。不过，在这股“新基建”的浪潮袭来之际，智慧路灯必然也会有更多的建设需求。鉴于各省市出台的政策以及发布的重大项目建设计划中，已经包含了多个5G智慧路灯建设项目。我们可以期望，在新需求和新技术的推动下，相关支持鼓励政策不断出台，未来有更多的智慧路灯在各地投入使用，为智慧城市、为数字中国勾画出一番新的美好景象。





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