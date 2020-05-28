“两新一重”可能带给勤上机会 亟待努力

新冠肺炎疫情发生以来，5G网络、大数据、云计算、人工智能等发挥了重要的作用，成就了其在防疫防控、数据采集、资源调配等方面的重要地位；也是中央强调“要加大公共卫生服务、

新冠肺炎疫情发生以来，5G网络、大数据、云计算、人工智能等发挥了重要的作用，成就了其在防疫防控、数据采集、资源调配等方面的重要地位；也是中央强调“要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新基建进度”的基础。为加快新型基础设施建设，工信部、发改委等提出了“包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，涉及诸多产业链”为主，以新发展理念为引领、技术创新为驱动、信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

两会，再次成为世界瞩目的焦点。

国务院总理李克强代表国务院向十三届全国人大三次会议作政府工作报告时，其中指出了一个观点——即扩大有效投资，重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设。

在“两新一重”的建设中，不难看出，国家对新型基础设施建设的重视。

数日前，深汕特别合作区3.18亿元的智慧交通项目公布中标结果，花落勤上，引起业界轰动。该项目毕竟是“智慧灯杆”构建的智慧城市管理系统这个新基建细分领域的全国第一标，企业家们在惊叹勤上股份好运的同时，纷纷把眼光投向了大有可期的新型基础设施建设（简称，新基建）这块诱人的蛋糕。

据海通证券预计，新基建2020年投资3万亿元，未来五年直接投资10.0万亿元、带动投资17.1万亿元。据工信部赛迪智库《“新基建”发展白皮书》，新基建7大项目到2025年将直接投资总计10.0万亿元、带动投资17.1万亿元。从上述种种数据来看，可以看出，在政策的大力推动下，新基建这一领域市场发展空间极大。那么，从事七大领域的企业又能在其中赢得怎样的机会，在新基建这块大蛋糕中分得多少好处，必然值得所有相关企业去分析和深思。

不管是5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩，还是大数据中心、人工智能、工业互联网方面，都需要具备深厚的功底和实力，要想改变以往一提到基建就是修路、架桥、盖房子的旧观念，必然要有科技力量支撑，有创新思维和转型升级的能力。特别是，与新基建有关的产业、企业，有没有具备新基建相关项目、工程的承接能力，有没有完成相关项目、工程的技术实力，这些都是进入新基建领域的硬性条件，想要分享数十万亿计的蛋糕，可不是喊口号、吹牛那么简单。

当然，也有相当多的企业具备上述能力和实力。例如，上文所述的勤上股份。勤上股份将目光瞄准智慧照明，并将其作为新的突破口。公开报道显示，早在2012年勤上股份已经开展智慧城市、光通讯等前沿应用技术、产品的研发，聚焦以智慧灯杆为平台智慧城市管理系统，这个细分领域，研发、生产能力已处于行业领先地位。智慧城市相关产品已经在全国多个得以应用，具有丰富的智慧城市工程项目积淀，这也是勤上获得3.18亿智慧交通工程项目的基础。

但是，勤上股份要想在新基建领域获得更多的份额，仅仅依靠之前的技术沉淀和积累，远远不够。新基建对资金的需求庞大，且建设周期较长，勤上股份必须长时间深耕，且拿出与新基建顶层架构想适应的商业模式，才能满足新基建未来的需求。勤上股份才有机会获得更多人的赞誉和青睐，才有机会恢复当年的荣耀。





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