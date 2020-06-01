广电湘军携手世界网红大会联合打造“直播界”的“超级女声”

广电湘军打造的“超级女声”，风靡了整个中国，甚至华人社会，它让许多名不见经传的音乐爱好者，一跃成为了万众瞩目的明星。如今，是5G的时代，也是全民直播的时代。

广电湘军打造的“超级女声”，风靡了整个中国，甚至华人社会，它让许多名不见经传的音乐爱好者，一跃成为了万众瞩目的明星。如今，是5G的时代，也是全民直播的时代。

5月30日下午，由湖南广播电视台金鹰纪实卫视、世界网红大会组委会、湖南盘古新潮传媒、绿水青山中国行栏目组联合打造的，号称“直播版”的“超级女声”——“见证·下一个明星主播”大型系列纪录片正式在湖南长沙启动。中国演出行业协会艺术普及教育分会、腾讯看点视频、芒果星尚等机构，以及来自全国各地的网红和网红经纪公司参与了此次启动仪式。

超级IP涉足直播电商引全网“地震”



网红经济如大江奔流滚滚而至。随着互联网、5G、AR技术的不断进步，直播电商这一新兴业态正迅速占据世界经济发展的风口。2019，也被称为中国网红经济元年。2020年，直播电商市场规模将达9610亿，接近万亿水平。还有各路明星和网红的经历，都告诉大家直播时代已经到来。

5G时代和新冠肺炎疫情，让直播行业提前驶入了快车道，除了抖音、快手直播带货外，线上的淘宝、拼多多和京东也纷纷开启了直播卖货。

透过手机屏幕，我们看得到的是直播从业者们的光鲜靓丽，然而这些光鲜背后，直播达人成长的路上有什么故事？普通人怎么成为网红，为了让直播的红利尽快到来，金鹰纪实卫视联手世界网红大会、湖南盘古新潮传媒等众多机构，将用影像的方式，跟踪记录，真实再现一个素人，从一无所知到成长为千万级带货职业主播的蜕变成长过程，记录普通人的创业奋斗故事和心路历程。

对此，世界网红大会组委会执行主席杨葱龙在接受采访时表示，湖南广播电视台作为传媒界的超级IP，一直受到全国人民的喜爱和追捧，此次涉足直播电商领域，势必引发全社会的广泛关注和积极参与，也将为世界网红大会的发展提供巨大的能量。

据杨葱龙介绍，世界网红大会是全球首家以“聚焦网红经济、引领时代潮流”为定位的开放式直播电商平台，大会以“服务网红经济，规范网红市场”为己任，将通过网红培训、网红赛事、网红公益等多种网红主题活动，以促进我国直播电商行业的持续健康发展。

经过两年多的筹备，世界网红大会已先后在南宁南方大厦、广州番禺-紫坭堂和增城-机车部落等地投资、合作建设了网红总部基地、网红演艺中心、网红直播中心，配备有大型户外直播车、哈雷机车、变形金刚直播车、5G直播舱、大型主播舞台等装备设施，可容纳超万人的多功能大型演出场地以及可移动舞台等综合场景。技术方面，世界网红大会拥有基于视频拍摄的美景、美声技术软件、硬件产品；基于电商及直播平台开发的商业播出系统“一播红”；基于网络媒体结合互联网及AI技术研发的融媒体整合技术。

万名职业主播将入粤现身一播红



据金鹰纪实卫视有关负责人介绍，此次活动将在全国海选100万素人，通过活动晋级为10万达人，然后在百万网红导师的指导下，再让10万达人层层过滤，成为1万职业主播，这1万主播将入驻广东的世界网红大会总部基地，进行3个月的强化训练和包装，打造筛选出1000个明星主播，并与之签约。

为了让“见证·下一个明星主播”项目在全国落地进行海选，启动仪式还现场对“全国城市区域组委会”进行了招商，广东、广西、湖南和贵州等地一些网红经纪机构进行了现场签约。

杨葱龙分析认为，直播带货今后将成为新经济的一种常态，万名职业主播入住世界网红大会总部基地，将充分利用基地直播场景为大众带来全新的直播感受，也将在世界网红大会直播电商系统“一播红”中进行直播。

据了解，一播红系统平台以网红主播为主导，以经纪管理为核心，以企业、商家、机构为主要服务对象的开放式直播电商平台。也是为解决线上线下企业营销痛点，满足商家与用户的带货销售需求，从根本上解决售前、售后服务问题，解决目前品控难、无保障、价格乱等市场乱象，倾力打造的“互联网＋实体”的共享经济服务平台。

作为全品链综合性服务平台，一播红系统涵盖电子商城、线下加盟、网红直播、商家自主入驻、会员自由消费、社区互动共赢等基本功能模块。尤为重要的是其独特的溯源、跨域、联链、联盟、共享的立体式功能结构和技术支撑，不仅真正实现了“网红带货最后一公里”的精准服务，让商家带货更简单、更有保障；也为个人、组织、机构、企业等社区成员，创造出无限的发展潜能和空间。

世界网红大会执行主席杨葱龙与盘古新潮董事长吴湘林合影





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