中国质量万里行携手世界网红大会大力扶持直播带货产业发展

日前，中国质量万里行与世界网红大会签订合作协议，正式启动“网红直播培训”和“中国质量万里行直播优品”两大项目，标志着两大机构联手在扶持网红直播经济发展领域走出了重要的一步。

日前，中国质量万里行与世界网红大会签订合作协议，正式启动“网红直播培训”和“中国质量万里行直播优品”两大项目，标志着两大机构联手在扶持网红直播经济发展领域走出了重要的一步。



中国质量万里行负责人表示，两大机构合作的上述项目， 一方面将有针对性地加强对直播销售从业人员的技能培训和职业道德、诚信服务教育，一方面对直播销售的优质产品进行大力扶持推广，从“人”和“货”两方面入手，有力地促进行业规范性发展。

该负责人还表示，中国质量万里行在国家市场监督管理总局领导下开展工作，多年来在打假、维权、扶优等方面做出了一定的成绩。在后疫情时代，中国质量万里行将按照中央指示精神，将工作重心放在“扶优”方面，将大力扶持企业发展、助力国家“六保”任务完成。具体工作上，将协助有关部门做好直播带货行业的市场调研和标准制订工作，并与相关力量合作，加强从业人员的职业培训和引导，目的是规范直播销售行为，促进直播销售行业的健康发展。

世界网红大会组委会执行主席杨葱龙则表示，一场疫情带动了网红直播产业的高速发展，对拉动内需、促进消费和就业、重启经济等方面起到了不可忽视的重要作用，但同时也暴露了直播带货行业的不规范现象：以次充好、假冒伪劣、虚假宣传、服务差、退货难等问题屡见不鲜，这些问题也引起了有关部门的重视。因此，世界网红大会与中国质量万里行合作，正是想借助中国质量万里行的正面能量，共同为直播销售行业的规范化、健康化发展做一点事儿。

“最近几场活动十分吸睛：一场是与湖南卫视合作的‘见证下一个明星主播’启动仪式，一场是在广州举办的香港明星钟丽缇直播带货活动，均产生了巨大的影响力和经济效益。”杨葱龙对记者说。

记者在采访中发现，不少企业家对网红直播这一形式表现了越来越深厚的兴趣。广州三一咖啡饮品文创城负责人称，文创城原来就有文商旅相结合的想法，但文化方面如何体现，包括市场渠道方面如何提升等方面的构思一直比较模糊，但自从一家大型的网红直播公司进驻文创城后，一切问题迎刃而解。与世界网红大会接触后，更加坚定了他们走网红直播路线的决心，下一步，公司将与世界网红大会紧密合作，将“网红直播”打造成三一咖啡饮品文创城的一大卖点和亮点。

据了解，世界网红大会是在国家有关部门批准下成立的专业性组织，致力于协调、组织多方力量，推动网红直播经济发展。该大会业已组织了多场在国际国内有影响力的大型活动，团结了一大批头部网红大咖、影视明星及直播机构，与中国质量万里行、湖南卫视等传媒机构以及100多个区县政府建立了良好的业务合作关系。

目前世界网红大会已经在粤港澳大湾区独资或合作建立了近10个网红直播基地，到今年底将在全国迅速扩大到100个，加上与地方政府、高校合作，将惠及网红直播从业人员100万余人。

世界网红大会的服务内容主要有：大型网红明星直播带货活动、地方名优特产直播推广、中国质量万里行直播优品推广平台、一播红APP推广平台、直播从业人员职业培训等。(陈小平)





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