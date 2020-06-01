勤上看两会： “两新一重”将如何改变生活？

不可否认，智慧城市发展过程中确实面临着一些实际的困难和问题。如商业模式方面，很多时候没有划定好政府和企业间的角色分工，智慧灯杆的潜在价值没有得到充分挖掘，就目前来看，智慧灯杆的应用场景将会变得更加广泛，比如依托智慧灯杆实现的智慧停车系统、5G

5月28日下午， 2020年全国两会正式在北京闭幕。

这是自1998年固定全国两会日期以来，因突如其来的新冠肺炎疫情而延期召开的特殊时期的特殊两会。它既展示出了中国疫情防控的成果，也为中国的未来发展指明了方向。

两会期间，疫后的保就业、保民生、扶贫攻坚、强力拉动内需等话题凝聚为代表、委员们的一个个议案、提案、建议、意见，相继登上各大社交媒体的热搜榜。到了今天，两会虽然闭幕，但使命并未结束。

当下，我们有必要做好准备，读懂两会传达出的种种信号，尤其是引领未来产业发展方向的“两新一重”，它具有什么样的现实意义和历史意义，在未来，它又将以何种方式改变我们的日常生活？为此，我们对勤上集团副总裁、勤上光电股份有限公司智慧城市事业部总经理王君亚进行了专访，让她谈谈自己的看法。

关于“新基建”的讨论发酵已久，当它被首次写入政府报告时，人们倍感鼓舞。报告中提及，“加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级”。

海通社：在今年的《政府工作报告》里，首次提到“两重一新”的概念，里面也包括了“新基建”的一些内容，您认为这里有哪些现实意义和历史意义呢？

王君亚：我觉得现在的提法更加系统全面，这实际把“新基建”跟“旧基建”结合了起来，形成集成效应，“新基建”在其中很可能只负责“带头引路”，而非主力。

总地来说，既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”意义非重大，它不但有利于立足当前扩大内需，拉动即期消费，拉动就业，改善民生，对冲新冠肺炎疫情给经济运行带来的冲击。更有利于着眼长远，增强发展后劲，促进企业转型升级，增强我国核心竞争力。

海通社：有代表表示，新型基建可以进一步提高中国高科技的整体竞争力。结合此前数字化建设在疫情防控中发挥的作用，您认为，在未来，数字技术如何介入到智慧城市建设中去，勤上身在其中，又将扮演什么角色呢？

王君亚：其实这样的例子在智慧城市领域有很多，以智慧灯杆为代表的新一代信息基础设施，在疫情中发挥了重要的作用。比如，通过智慧灯杆搭载的摄像头实时监测进入本地的外地车辆进行监控，并对大数据进行分析，为判断疫情形势提供数据支撑；借助智慧路灯杆上的大屏幕、广播循环播放疫情防护知识，以最直接、最简单、最有效的方式，强化疫情防控宣传等。

作为智慧城市的基础设施，智慧灯杆必然不会缺席未来的“新基建”。多年来，我们不断挖掘路灯的优势，不但实现“多杆合一”，更通过灵活使用人工智能、物联网和云计算技术，让各个子系统之间互联互通，打破信息孤岛，使智慧灯杆成为智慧城市信息采集的神经元，最终确保职能部门更高效地沟通、协同。

我认为，这些绝非一日之功，“数字战疫”乃至未来的一些数字化应用的背后，离不开政府、科研机构、业内公司多年来的投入与积累。这次疫情是对我们现有技术的一次压力测试，我们应该看到不足，也更应该认识到智慧城市建设的迫切性与重要性。

海通社：正如前面所说，“新基建”和相关联的“智慧城市”都受到了极大关注，也有观点认为，“新基建”最核心的是将5G、大数据、AI这些数字科技基础设施与数字政府、数字经济进行连接，实现各产业数字化。您觉得“新基建”将如何改变我们的生活？

王君亚：“新基建”实际上指向的是我国城市的发展，而智慧城市的建设将与此同命运，共呼吸。

可以说，智慧城市与“新基建”之间有着内在的联系。一方面，智慧城市从基础设施智能化等层面为“新基建”做了铺垫，在“新基建”相关的应用场景上也已有所实践。另一方面，“新基建”的提出，是对智慧城市更具体化、更明确、更项目化的读解，“新基建”所包含的大部分领域最终建设完成后，无疑能够助力智慧城市的大规模实现。

4月份，我们中标了深汕合作区3.18亿元智慧交通项目。这是国家发布新基建政策以来，基于智慧灯杆为平台的高科技智慧城市管理系统全国第一标，证明了勤上在智慧城市领域的美誉度和客户认可度，在一定程度上也体现了深圳智慧城市建设的领先水平。在深圳，市级政府74个部门以及11个区级政府内的所有数据已经被全部打通。截至目前，每天在深圳大数据平上共享的信息接近1800万条。每年，政府还会对数据共享进行考核，纳入绩效评估体系。

这说明了这一点：智慧城市发展较为靠前的浙江、广东、上海等地，省、市内不同部门之间的数据基本已经横向打通，随着时间推移，这种优势将越发明显。

海通社：虽然被各界看好，但智慧城市仍存在诸如推进速度缓慢、效果不明显、价值不突出等问题，对此，您是怎么看的呢？对行业，对智慧城市的未来，您有何展望？

王君亚：不可否认，智慧城市发展过程中确实面临着一些实际的困难和问题。如商业模式方面，很多时候没有划定好政府和企业间的角色分工，智慧灯杆的潜在价值没有得到充分挖掘，就目前来看，智慧灯杆的应用场景将会变得更加广泛，比如依托智慧灯杆实现的智慧停车系统、5G微基站、大数据以及未来的无人驾驶都是比较好的方向。

遭遇疫情，行业的每个要素都在改变，大家都在寻求新的方式来应对新的变化。“新基建”的基础资源是数据，如何利用好数据、盘活数据的价值，目前各行业都处在摸索阶段，包括智慧灯杆在内，我们也在关注新市场。

关于这个问题， 4 月 9 日公布的《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，把数据明确为一种新型生产要素，提出加快培育数据要素市场，推进政府数据开放共享、提升社会数据资源价值、加强数据资源整合和安全保护。可以看出，数据要素的市场化需要政府引领，推进政府数据的开放共享，利用权威构建数据共享平台。不过，最后归根到底还是要将数据利用到实际中去，充分体现数据的真正价值，这也是我们一直在努力的方向。





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