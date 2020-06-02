2020年“创客广东”疫情防控与大健康中小企业创新创业大赛启动仪式

2020年5月29日下午，由广东省工业和信息化厅、广东省财政厅指导，广州再生医学与健康广东省实验室、广州市黄埔区工业和信息化局、广州开发区经济和信息化局、广州大智汇创业服务有限公司联合主办，广州莱迪创新科技园、广州莱迪光电股份有限公司承办的2020年

2020年5月29日下午，由广东省工业和信息化厅、广东省财政厅指导，广州再生医学与健康广东省实验室、广州市黄埔区工业和信息化局、广州开发区经济和信息化局、广州大智汇创业服务有限公司联合主办，广州莱迪创新科技园、广州莱迪光电股份有限公司承办的2020年“创客广东”疫情防控与大健康中小企业创新创业大赛在广州莱迪创新科技园正式启动。



广东省工业和信息化厅、广东省中小企业局、广东省民营经济发展服务局服务体系建设处副处长邓承红，广州再生医学与健康广东省实验室主任助理李锡玲，广州市工业和信息化局、广州市中小企业局、广州市民营经济发展服务局中小企业处副处长赵强，广州市黄埔区工业和信息化局、广州开发区经济和信息化局周蔚红，中国科学院广州生物医药与健康研究院院长陈新文，广东省中小企业发展促进会、广东省中小企业创新创业基地联盟副秘书长李锦泰，广州赛宝认证中心服务有限公司副总经理王卫东，广州莱迪创新科技园董事长徐乾柱，广州大智汇创业服务有限公司董事长施开亮，广州市新兴产业发展基金管理有限公司副总经理付燕，广州生物工程中心主任吴翠玲等各级领导、嘉宾出席了本次启动仪式，并对本次大赛寄予厚望。

由中国科学院广州生物医药与健康研究院院长陈新文领衔的创业导师团队群英荟萃，既有来自中大、华工、华师、广工等高等院校及中科院、赛宝实验室、广州生物工程中心等科研院所的教授学者，也有来自东阳光、科大讯飞、证通电子、生工生物等上市公司及大湾汉唯、中科利健、万德基因、泛恩生物等知名企业的高管，更有来自广州金控、广州新兴基金、国信创投、蓝山创投等机构的投资人，共同见证大赛启动。

广东省工业和信息化厅副处长邓承红对2020年“创客广东”大赛提出了自己的期许:“希望2020年“创客广东”疫情防控与大健康专题赛能汇聚行业最具活力的创客和最具影响力的创新经济人物，联合各方创业资源和创业导师，为创业者提供专业指导，积极打造互利共赢的创业生态圈，推动广东省生物医药产业创新发展。”

广州大智汇创业服务有限公司董事长施开亮也对大赛参赛者提出了他对于创新创业的新思想，“以创新创业为快乐，以创新创业为习惯，敢‘试’、敢‘拼’、敢‘闯’，不断释放创业激情，成就创业希望！”

广州再生医学与健康广东省实验室主任助理李锡玲在启动仪式上介绍了省实验室在疫情中的相关工作及成果，并表示将与政府、企业等各方一起，为参赛企业提供从技术支持到产业支持的各项保障。

中国科学院广州生物医药与健康研究院院长陈新文作为本次大赛的创业导师代表，他认为，本次大赛可以促使创新项目的转化，提升生物医药行业的发展空间，逐步培养行业“独角兽”。而在本次专题赛中，陈院长将最看重以下两类创业创新项目，一类是可以填补某一生物医药研究空白的项目，另一类是可以在现有领域通过创新提升一代产品水平的项目。

据悉，本届大赛将选拨出一批优秀项目参加全国赛，推动优秀项目在广东落地。前三届大赛累计吸引了超过4000多个优秀创新项目参赛，400多家龙头企业和370家投资机构参与项目对接。截至今年4月，前三届大赛88%项目在我省实现产业化落地，其中30%项目获得融资，融资总额5.52亿（已到账），30%项目与龙头企业、上市公司实现对接及合作。

由广州大智汇创业服务有限公司承接的专题赛——2020年“创客广东”疫情防控与大健康中小企业创新创业大赛现已正式启动，本次大赛重点征集疫情防控及大健康等创新项目，包括诊断试剂、医疗器械、装备生产、药物疫苗、防护装备、大数据监测分析等疫情防控，疫情后健康防护、生物医药等战略性新兴产业项目和产品，预计将征集150余个项目参加本次大赛。

除此以外，本届大赛对进入省复赛和决赛参赛项目单位设立了奖项，省赛将决出一等奖1名、二等奖2名、3等奖3名，对企业组分别设置现金奖励20万元、15万元、8万元，对创客组分别设置现金奖励10万元、8万元、4万元。

在此欢迎各企业及创客报名参加2020年“创客广东”疫情防控与大健康中小企业创新创业大赛，全省中小企业和创客团队均可登录“创客广东”大赛官网报名参赛。





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