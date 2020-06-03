一方水土造一方美酒 山哥与他的神农老窖

“何以解忧？唯有杜康。”

在中国，酒不仅是一种饮品，更是一种文化。千百年来，酒为文人墨客排解忧愁，化作诗词歌赋，延绵至今。掀开历史长卷，不难发现，酒除了与古典文学结下不解之缘，更多的时候，它还与各地的地理环境、文化气息密切相关。正所谓，一方水土养一方人，实际上，一方水土也造一方佳酿。

神州地大物博、幅员辽阔，不同地区酿造出来的酒自然不同：贵州的茅台酒、江苏的洋河大曲、安微的古井贡酒、四川的五粮液、陕西的西凤酒、山西的汾酒等。由于产地的水土各异，别具特色的地方名酒相继走上舞台，在悠长的中国酿造史中争相辉映。

2014年，湖北神农架下，神农溪畔，一壶神农老窖便续写着这样“一方水土酿一方酒”的故事。

现存史料表明，炎帝神农氏作为中华农耕文明的创始者，拥有大量发明创造，而在众多的传说当中，他最被人们所称道与熟知的便是制耒耜、种五谷一事，也因两者分别是古代酿酒所需的原料和容器，后世就产生了“酒至所兴，肇自上皇”的说法，认为神农氏是中国酿酒的始祖之一。

神农架酿酒源于引人入胜的神秘传说，更在于其得天独厚的生态环境。湖北山哥红高粱食品有限公司董事长贾继山将自己的白酒产业选址在这里，看中的正是这一点。

神农架地处北纬31°——世界六大蒸馏酒黄金纬度，有着世界上同纬度地区唯一保存完好的亚热带森林生态系统。酒厂坐落在无工业污染的神农溪畔，极大限度地减少了人为因素对微生物和酒的污染。“好山好水出好酒”，在贾继山眼中，大自然就是最好的酿酒师。

在酿酒作坊里，十几个工人正忙成一团，他们摊平、搅拌酒曲、入窖，融入酒糟蒸腾的水汽中，形成一道热火朝天的美丽景象。“这里原料都是从周边农户家中收购来的红高粱，有机绿色还富硒，水是取自神农溪的清泉，在自然泥窖发酵，这种古法、纯粮酿造的酒就是珍品。”一旁，贾继山认真审视着各道工序。

据了解，神农架下、神农溪畔的酒厂不但坐拥特殊的水土、气候环境，其开发窖池发酵技术也非常难得，以致蒸馏出的白酒具有浓郁的香气。最终，在天时地利人和等各种有利因素的共同作用下，俗称神农老窖的颂子园浓香型白酒就此诞生。“随着窖池年龄的增长，酿出酒的品质也在不断提高，这样的窖可称得上是老窖了。”据酿酒师傅陈永红介绍。目前，颂子园酒窖已集成了窖池群，尚属本地区行业首家，正在积极准备申请全国文物重点保护单位。

但是，酒香也怕巷子深，如何从竞争激烈的白酒市场里闯出自己的一番天地？贾继山和他的神农老窖选择了更远大的目标。为达到更好的宣传效应，贾继山注册成立了湖北山哥颂子园酒业有限公司，走商标和品牌并驾齐驱的战略之路。同时，他采取“借鸡下蛋”的融资模式，盘活现有资源资产，扩大生产线产能。

2018年年7月27日，随着一声铜锣声在深圳前海股权交易中心响起，湖北山哥红高粱食品有限公司正式在“新四板”挂牌，成为巴东县首家“新四板”挂牌企业。

从一簇成熟饱满的红高粱到一壶浓香醇厚的白酒，酿酒师花了两个月。从默默无闻的酿酒作坊到巴东酒业的创业新秀，贾继山花了4年时间。

如今，湖北山哥红高粱食品有限公司已经成长为一家集红高粱白酒生产研发与销售、农产品交易展示中心、旅游开发与接侍、商学院、加油站、财务咨询服务，投融资管理等多元化于一体的企业，拥有万亩红高粱种植和加工基地，每年可加工销售4500吨红高粱，年产白酒2000吨，创造了巨大的社会效益。

酒为人所酿，人为酒所醉。酒酿得不好，味道也会苦涩，变得难以下咽，人生的道路走得不好，同样容易绕弯，甚至误入歧途。但是，贾继山相信：“人生的道路，没有路线图，你要学会自己走，才会实现自我价值和完成自我修炼。可以预见，未来，“山哥”还将走得更远，让“神农老窖”的醇美感动更多的人。（叶浩文 童川东）







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