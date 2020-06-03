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专访柬埔寨云帆酒店董事长蒋安辉:勇者无惧 风雨后再起航

点评

科技传媒网 海通社传媒 叶浩文 2020-06-03 13:44

巨大的需求自然会吸引资本涌入，于是，不少中国企业家纷纷主动出击，投资柬埔寨的星级酒店。为此，我们对柬埔寨云帆酒店管理有限公司董事长蒋安辉进行专访，让他谈谈对柬埔寨酒店市场的看法，以及他眼中云帆酒店的未来蓝图。

　　近年，随着大量的国际游客，尤其是中国游客到柬埔寨旅游，带动了柬埔寨旅游业快速发展，星级酒店客房数量供不应求。

　　巨大的需求自然会吸引资本涌入，于是，不少中国企业家纷纷主动出击，投资柬埔寨的星级酒店。为此，我们对柬埔寨云帆酒店管理有限公司董事长蒋安辉进行专访，让他谈谈对柬埔寨酒店市场的看法，以及他眼中云帆酒店的未来蓝图。

　　海通社：在许多国人的印象里，除了壮丽的吴哥窟，柬埔寨可能还相对落后，对此，您是如何看待柬埔寨近年来的发展的呢？是什么让你开始关注这个新市场？

　　蒋安辉：经历了多年动荡后，柬埔寨其实早已今非昔比，这个国家历史很悠久，但如今，它不但焕发出全新的面貌，更成长为当今世界最具发展活力和潜力的发展中国家之一。在这里面，作为最具代表性的行业，柬埔寨的旅游业凭借其强劲的增长的势头，一直稳居该国经济第二大支柱。

　　在此之前，我就有多年的酒店从业经历，不过主要是深耕国内市场。柬埔寨的增长潜力吸引了我，第一次来到这里，看到周围热火朝天的景象，很容易让人联想起二三十年前的中国。

　　海通社：有哪些数据可以分享一下吗？

　　蒋安辉：柬埔寨旅游业这几年的增长一直很厉害。柬埔寨2去年全年旅游收入超过49亿美元，继续保持双位数的增长率。在这660万的外国旅客里，来自国内的就占了很大一部分，达到236万。这个数字是什么概念？比如，吴哥景区这个最重要的旅游目的地，它全年共接待游客的数字是220万，不夸张地说，单单靠中国游客“承包”了整个吴哥景区。

　　另一方面，旅游业不仅直接创造63万个就业岗位，由旅游业带动的相关产业的GDP贡献率也接近40%，总地来看，柬埔寨不仅拥有丰富的旅游资源，在政府的大力支持下，它的旅游业增长迅猛，未来很让人期待。

　　海通社：西港是近年的投资热点，但您为什么会将云帆酒店选址在金边呢？目前，云帆酒店的运营状况如何呢？

　　蒋安辉：不得不说，西港的确是近年来很大的一个热点。首先，西哈努克港是柬埔寨唯一的海港城市，它具有许多独到的优势：最大的工业园区、繁荣的博彩行业，还有美丽的海岸风光，但是，就城市基础建设而言，西港是无法跟首都金边相提并论的。作为柬埔寨最大的政治、文化中心，金边是很多人去往柬埔寨的第一站，在这座不大的城市里，集中了柬埔寨大半的人口、教育，医疗资源，因此，金边当之无愧是柬埔寨最发达、最现代化的城市，最终我们也选择让云帆酒店在此“启航”。

　　云帆酒店自2019年开业以来，受到了各国游客的亲睐。首先，酒店位置坐落在金边的核心地带，北枕总理府、国防部，旅游部，东靠奥林匹克体育场、乌亚西市场，毗邻奥林匹克商场，交通配套十分便利。其次，我们的酒店环境优美，采用现代工业混搭风格设计装修，配合其他完善的设施，也吸引了许多客人慕名而来。

　　我们看到，有相当部分新来的游客更倾向于尝试新的酒店物业，他们喜欢配备新家具和设施的新房间，对入住环境等各方面要求也高，于是在很多时候，云帆酒店就成了他们在金边的首选。

　　海通社：受疫情影响，国内许多酒店的入驻率都出现了大幅度下滑，柬埔寨的情况呢？面对当前复杂的市场环境，在您看来，云帆酒店未来的发展蓝图又是怎么样的呢？

　　蒋安辉：柬埔寨旅游业受新冠肺炎疫情影响是比较严重的，几个月前，吴哥窟所在的暹粒省就开始对所有注册酒店和来旅馆免税，但只能算杯水车薪。因为春节本来就是柬埔寨的旅游旺季，但是在疫情期间，面向外国游客的旅行社、酒店、购物店全面停业后，景区和街头车流和人流骤减。有一个数字很直观，今年春节期间，参观吴哥窟的游客只有5万人左右，不足往年一半。

　　不过，疫情对我们的影响是方方面面的，这是危机，也是机遇。疫情好转后，我相信旅游酒店业会是复苏最快的领域之一。当然，在节流开源的同时，我们也注意到，降低运营成本并非只有通过削减服务人员，降低薪酬开支来实现，这样做虽可减少成本，但会降低服务质量，是得不偿失的。接下来，我们会继续优化服务，进一步开拓金边市场，为后续发展打好基础。

　　结合各方面的因素，我们对柬埔寨旅游业的未来、云帆酒店的未来充满信心。


本文链接：http://www.itmsc.cn/a/kejixinwen/2020/0603/218371.html
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