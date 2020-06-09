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2020“独角兽科技”外贸企业直播培训展翅计划启动

点评

科技传媒网 海通社传媒 2020-06-09 09:05

6月3日下午，2020“独角兽科技”外贸企业直播培训展翅计划正如火如荼的进行中，企业直播实操大咖、国社科新媒体基金项目执行人杜金凤，就“如何建立企业直播军队”这一主题对南非第一服装品牌NIXIYA、国内第一潜水品牌Wave等多家外贸企业进行了分享和培训。

　　6月3日下午，2020“独角兽科技”外贸企业直播培训展翅计划正如火如荼的进行中，企业直播实操大咖、国社科新媒体基金项目执行人杜金凤，就“如何建立企业直播军队”这一主题对南非第一服装品牌NIXIYA、国内第一潜水品牌Wave等多家外贸企业进行了分享和培训。

NIXIYA外贸企业直播特训营

Wave外贸企业直播特训营

　　全民直播、全民电商的时代已经来临。广州将打造一批直播经济基地、建设一批产业直播经济群，推动直播、短视频制作产业成为全市重要新兴产业，将广州打造成为全国著名直播电商之都。近期广州出台了《广州市直播电商发展行动方案(2020-2022)》,提出16条政策措施，今年重点打造广州直播带货年,推动传统商贸业转型升级。世界网红大会组委会执行主席杨葱龙在接受采访时表示，外贸企业在进出口和B2B的销售模式上都比国内零售直播带货的难度要大，外贸企业直播专题培训致力于为这一批企业打开直播大门，解锁新的商业直播模式。

　　培训班上，企业直播资深培训师杜金凤通过解析实战案例，培训第一天从企业直播前、直播中、直播后等具体操作方面进行直播带货的理论讲解和实操引导，构建出完整的直播时间规划方案和直播带货模型，为学员详细讲解如何做好外贸企业直播筹划工作，如何提高直播间人气？杜老师认为“一场好的直播就像是一场精彩的电影，需要严格的系统化的设计”，“独角兽科技”公司在现场为每一位学员准备了许多独家的直播工具材料包，外贸企业家同员工们纷纷表示：“真是干货满满”、“一开始对直播一头雾水，现在想跃跃欲试”、“广交会我很有信心播24小时了”。在第二天的直播大战环节，每个直播小组都极具创意，生动形象的展示了该公司的产品，将所学到的技巧发挥的淋漓尽致，许多直播小组已经创造出成功的带货记录！

　　2020“独角兽科技”外贸企业直播培训展翅计划吸引了来自各行各业的听众，许多企业家慕名而来，有建材、医学、展架、童装、瓷砖、国际物流等等。培训课过程中，杜老师与听众多次互动，现场气氛积极热烈。在每次提问环节，听众踊跃抢答，甚至培训课堂结束后，不少听众主动找到主办方，询问下次培训的时间。最后外贸企业直播培训发起人钟茜表示，我们不可能成为第二个李佳琦、薇娅，但我们可以成为自己公司的产品推荐官，“独角兽科技”发起人邱伯刚表示，希望学员通过此次培训，掌握电商直播技巧，做好优质直播内容，为今年线上广交会卯足全力，讲好中国产品故事，为中国形象代言。


本文链接：http://www.itmsc.cn/a/kejixinwen/2020/0609/218372.html
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(责任编辑：夏喧)
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