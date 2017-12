美国减税苹果收益,明年或将1000多亿美元送回国内

(原标题:The New Tax Law Gives Apple Plenty To Look Forward To In 2018)

科技传媒网讯 网易科技新闻12月20日消息,据Fastcompany网站报道,按照近日获美国国会参议员投票通过的共和党税收改革法案,大型美国跨国公司将他们储存在海外的大量现金带回国内的成本大大降低,其中苹果将可以少交高达470亿美元的税金,成为最大的受益者。

尽管苹果在海外的现金比其他任何科技公司都多,但它最有可能采取一种慎重的态度来衡量到底将多少钱送回美国本土,以及为此要花多少钱。虽然有些分析人士预计,苹果可能将2520亿美元的海外现金中的约2000亿美元送回本土,然而有知情人士透露,该公司只会将半数海外资金送回国内。

许多美国大型科技公司都将现金转移到海外,以规避将其带回国内时所产生的35%公司税率。但苹果将这种做法变得更极端。截至今年9月底,该公司2690亿美元现金和现金等价物中,93.7%(或2520亿美元)保留在海外。新的共和党税法将对这些返回美国的现金征收15.5%的税率,而对于诸如设备和存货等硬资产来说,只会征收8%的税率。

特朗普政府希望将遣返税下调到10%。但是,随着共和党人在税法中寻求承担某些昂贵开支的方式,比如美国富人和公司享受的税收优惠,这个比例最终被提升至15.5%。特朗普希望美国科技公司将利用返回的资金在国内创造新的就业机会。从历史上看,富有的公司将把大部分钱花在股票回购、投资者分红和高管加薪上。

然而,苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)曾数次在美国税收改革和创造就业机会之间建立起松散的联系。与此同时,苹果首席财务官卢卡·马埃斯特里(Luca Maestri)也表示,该公司遣返国内的资金将用于回购和支付股息等典型支出。最后,苹果可能会用部分资金回馈股东,其他资金则会帮助创造新的就业机会。

今年2月份,马埃斯特里在高盛的投资者会议上发表讲话时称,对于苹果来说,在美国很难提高相对较小的制造业规模。该公司最有可能帮助创造的工作不是为新苹果员工准备的,而是为它的供应商铺路。5月份,苹果宣布斥资10亿美元成立新基金,专门投资美国公司,进而创造新的就业机会。该公司最近宣布向德克萨斯州的Finisar投资3.9亿美元,该公司为iPhone X的面部识别系统制造激光器。苹果部分资金可以用来扩大Finisar在德克萨斯州的业务。

看起来苹果并不会因为本土账面现金的增多而进行大规模收购。在过去5年中,该公司的收购几乎与其财务状况没有太大关系,更多地涉及到未来产品开发周期中特定的技术和工程需求。

除了遣返资金外,苹果和其他跨国公司明年将以完全不同的方式纳税。不仅税率将从35%降至21%,而且共和党的税收法案描述的是一个“领土”体系,即只有在美国的收入才会受到所得税的影响。在外国赚取的利润和纳税金被视为自动遣返,可以带回国内。这些公司甚至可以将他们已经支付给国外的税收记入贷方。

就其本身而言,这应该足以推动股市达到有史以来的最高水平。苹果可能在整个2018年都会有喜人的季度业绩,这要归功于iPhone X的受欢迎程度,以及来自税收减免的推动力。对于科技公司来说,税收法案是今年的头号政策问题,他们将从“山姆大叔”那里得到一份绝佳的圣诞礼物。

这对苹果和其他富有的科技公司来说可能是件好事,但美好的圣诞礼物可能会导致美国付出巨大代价。税务联合委员会的初步分析显示,共和党的税收法案将在未来10年增加1.4万亿美元赤字。即使减税政策刺激经济增长,也将增加1万亿美元赤字。即使苹果公司在2019年表现强劲,该公司也需要密切关注新税法对中产阶级消费者的长期影响。这些人的短期减税政策将在未来5年内到期,这可能会让他们的可支配收入减少,从而无法购买新的iPhone等奢侈品。

但对苹果而言,这种影响可能会因该公司未来10年在印度和中国等大型新兴市场的增长而减弱。总而言之,苹果将海外利润带回美国要容易得多。(小小)

https://www.fastcompany.com/40509566/the-new-tax-law-gives-apple-plenty-to-look-forward-to-in-2018

