掌控更广阔的世界！海信哈利手机“不拘束”

人生应该比我们想象中更精彩，尤其是在这个科技瞬息万变的时代里。当下全面屏时代的脚步越来越近，海信哈利手机也为年轻人追求“不拘束”的生活方式带来了全新的精彩诠释。

海信哈利全面屏手机自从上市以来，便凭借着兼具时尚潮流和科技的属性，征服了众多年轻消费者对于全面屏手机的热衷。哈利手机也在颜值、拍照、配置以及智慧互联四个方面饱受好评。

手机配备了一块18:9设计的5.99英寸全面屏，正反两面采用2.5D弧面玻璃配合圆角设计，拿在手中在光线的照射下反射出纯净光晕，像是一个工艺品。前后玻璃都镀有疏油层，握在手里非常舒适，令人爱不释手。

拍照一直以来都是海信的强项，哈利全面屏手机相机采用了前置1600万+后置1200万像素配置。配合自带的美颜效果，即使逆光情况下能够带来很好的拍摄效果。哈利手机还支持专业级的延时摄影和语音拍照等趣味拍照模式，让用户尽享摄影魅力。

在配置方面，这款手机采用高通骁龙8核处理器，内存采用4G+32G大内存，搭载了基于Android7.1.2的Vision 5系统，并以小清新扁平化为主。3400mAh大电量确保了手机的续航时间，后置指纹支持解锁、支付、拍照等多种需求。

海信作为国内家电领域的领军者，为哈利手机配备了智能互联功能。系统自带红外遥控，可以通过手机来控制家中电视、机顶盒、音频设备、DVD、投影仪、空调等各种家用电器。爱家就选择做一名“慧享家”，通过app可以随时进行语音控制，还支持场景化应用等功能。

追求向上和改变使我们的生活更加精彩和美好，海信也在为之不断努力。专注于创新的海信此次推出的哈利手机，全面屏魅力进一步缩小了我们生活中的边框，让整个世界更好地融入到了我们的掌握之中。

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