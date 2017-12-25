快手上这些逗乐万千老铁的视频你看过几个

作为日活1亿，日上传量超千万条的国民短视频平台，快手上不乏记录宝宝生活、动人的歌声甚至是求婚现场等等美好的片段，但下面这几位老铁记录分享的片段你一定没见过，日常生活中原来还有那么多你没见过的场景，有的会让你惊喜，有的会让你开怀大笑。

你见过和大雁一起上天的老铁吗?这位老铁上天了!别担心，这位老铁是“雁爸”，“人雁同飞”专业是双人轮试动力伞低空飞行，平时爱好驯养大雁。

天空中“人雁同飞”用快手APP记录的大雁飞翔片段

人家都说“把爱好变成事业，就会对爱好的热情骤减”，但“人雁同飞”做到了爱好专业完美结合，这位“雁爸”和自己驯养的大雁一起翱翔天空，并且通过快手APP地记录把这份“蓝天白云，雁声环耳”的飞人惬意分享给大家，怪不得有老铁赞叹“原来我只知道外国有’鸟人’，原来中国的高手也不少啊”。

除了“雁爸”，快手上还有这么一位养鸡哥，得到很多快手老铁的关注点赞。“养鸡哥”——“暖暖的惬意”仅仅通过一捧饲料就可以让自家饲养的鸡群站成“LOVE”、“爱”“521”等各种队形，让老铁打呼“真的太会玩了，给你点赞”。

“暖暖的惬意”通过饲料让鸡群摆的各种造型

对于这个“95后”创业小伙子来讲，“养鸡哥”并不好当，别看仅仅这几个简单的队形，只用饲料来控制鸡的站位是非常困难的，而且往往成型只是一瞬间的美好，很快“鸡大人”们就会开始“逛大街”。“暖暖的惬意”通过快手APP记录这短短几十秒的片段，锁住当下这一刻的美好，也是难能可贵的。

要说趣事，动物也不甘示弱，近日“街边的磊哥”通过快手APP记录了一段“现实版猫捉老鼠”。在这则短视频里面，“精灵鼠小弟”被灰猫缠住，但一开始因为灰猫体型笨重，在树枝上行动缓慢，“鼠小弟”逃过一劫。

但你以为这就结束了?3个小时后，在“街边的磊哥”第二段视频里，可怜的“鼠小弟”终究逃不过命运天敌，这一次灰色猫不仅重新上阵，还叫来了兄弟，一只褐色斑纹猫和灰色猫协同追捕，灰猫负责追击，褐猫负责蹲守，在如此缜密的“炮兵布阵”下，“精灵鼠小弟”终究上演不了电影中老鼠和猫咪成为朋友的戏码，几无生还的希望。这位“鼠小弟”绝对是2017年最绝望的老鼠。

现实版的“精灵鼠小弟”精彩的不是结果而是过程

正是这一系列逗趣的短视频，最多获得了高达13.2万的播放量，上千名老铁点赞，并实时跟进这一“闹剧”最终的剧情走向。“老鼠被猫逼上树”已经成了众老铁茶余饭后闲聊的谈资。

像他们一样，分享快乐、记录生活的短视频在7亿注册用户快手平台上并不少见。作为当今国内“现象级”的记录和分享平台，快手的单人日均使用时长已超过60分钟，众老铁将快手作为自己与这个多彩世界的沟通桥梁。

丰富多元的用户人群，真实朴素的生活场景，最终通过一条条十几秒的短视频呈现在快手7亿用户的面前。不仅如此，快手在扎根于广大用户群体日常生活的同时，也在改变着数亿用户自身的生活习惯。

而今，很多“老铁们”在日常生活中遇到一些搞笑片段时，第一个想到的不是拍照记录，而是打开快手APP分享给网络上的众老铁，这些难得一见的画面场景，通过十几秒的动态短视频传递给了更多的人，这份快乐不仅变成自己的回忆，也因此得以延续分享、传递给更多人。

所以，当你觉得生活无趣的时候、当你觉得工作压力大到让你难以喘息的时候、当你沉浸在一段难过的情绪里难以自持的时候，不妨看看快手，给自己一个开怀大笑17秒的机会，也给自己放一个17秒的假，找回快乐。

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