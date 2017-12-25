滴滴3亿收购支付公司 布局金融全牌照？

滴滴3亿收购支付公司 布局金融全牌照？

郑利鹏

“当前这个时代，一切都刚刚好。”程维（滴滴创始人）说完不久，滴滴动了。

18日晚间，上市公司高鸿股份公告称，央行已同意一九付变更主要出资人，由北京高阳捷迅信息技术有限公司（以下简称“高阳捷迅”）将一九付100%股份转让给新增出资人上海时园科技有限公司。

工商资料显示，滴滴出行科技有限公司为后者唯一股东。根据公告，本次股权转让的交易价款确定为人民币3亿元。2017年12月18日，高阳捷迅与上海时园科技有限公司签订《股权转让协议》，一九付工商变更尚未结束，尚未收到股权转让款项。

对于滴滴此次收购支付牌照，业内人士认为，在金融业务里，最早介入的通常是支付和信贷，再往后通常就是保险、基金等标准化的金融产品，以及与之相配套的财富管理业务等等，回顾目前的互联网巨头，莫不如是。“滴滴有布局全金融业务的可能”。

濒临亏损边缘

工商资料显示，一九付注册成立于2010 年 7 月，注册资本1亿元人民币，北京高阳捷迅信息技术有限公司全资为其唯一大股东。2012年6月，一九付获得中国人民银行的《支付业务许可证》，主要业务范围是为互联网金融、基金、中小电商等企业客户提供代收代付、资金结算、资金托管等服务，2017年6月成功续牌至2022年。

《中国经营报》记者注意到，本次交易此前早有端倪。今年10月31日晚间，高鸿股份对外发布公告称，旗下子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司转让北京一九付支付科技有限公司全部股权，通过北京产权交易所公开挂牌交易，首次挂牌转让底价不低于3亿元。

根据当时披露的资产评估情况，截至2016年12月31日，一九付股东全部权益的评估值为26210万元，比审计后账面净资产增值18344.66万元，增值率233.23%。与此同时，近几年一九付的收入也濒临亏损边缘。2016年度一九付营业收入为2918.38万元，营业利润为48.69万元，净利润仅为8.58万元。2017年1至9月，营业收入为378.34万元，营业利润亏损479.08万元，净利润亏损479.27万元。

当时，高鸿股份指出，此次转让目的是为进一步落实国资委对中央企业提出“提质增效”、清理和处置低效资产的工作要求。目前一九付处于亏损边缘，且缺乏平台业务，业务竞争激烈，同时市场发展空间受限。

记者根据当时高鸿股份公告整理出的股权变更路径显示，2013年7月23日，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“大唐高鸿”）出资11352.8125万元全资控股高阳捷迅。2016年11月，高阳捷迅在北京产权交易所挂牌并寻找投资者。

2017年10月20日，高鸿股份公告引入战略投资者，包括上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）、嘉兴桔子共享投资合伙企业（有限合伙，以下简称“嘉兴桔子”）、北京金吾创业投资中心（有限合伙，以下简称“金吾投资”）、北京数字畅优科技中心（有限合伙），与旗下全资子公司高阳捷迅合作拓展新业务。

上海云鑫将出资1.8亿元，实现对高阳捷迅持股16.15%。滴滴则通过嘉兴桔子进行收购，滴滴出行平台由北京小桔科技有限公司运营，北京小桔科技旗下的嘉兴桔子将出资3500万元，占股3.14%。此外，金吾投资持股4.49%、北京数字畅优持股 2.59%。

不过，工商资料中未显示上述变更。如工商变更完成，大唐高鸿持有73.63%、上海云鑫持有16.15%、嘉兴桔子持有3.14%、金吾投资持有4.49%、北京数字畅优持有2.59%的权益。

涉水金融

科技新闻记者梳理发现，滴滴在2016年开始涉水金融业务。

2016年1月，滴滴出行和招商银行联合宣布双方达成合作，将“一网通”设定为乘客支付方式之一。用户可直接在滴滴出行APP中通过绑定各银行的银行卡（信用卡、借记卡），以一网通在线支付车费。除了在投资和在线支付领域的合作，双方还在发行联名卡、司机线下招募、客户共同开发、汽车信贷、融资租赁以及双方用户营销等多项业务上开展合作。招商银行也将成为滴滴司机购车分期合作的唯一银行。

3月，滴滴设立融资租赁公司，涉足汽车金融领域。通过香港子公司“快富控股有限公司”在上海自贸区设立全资子公司“众富融资租赁（上海）有限公司”，经营范围涵盖融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询与担保。滴滴还曾经联合平安、太保、阳光、众安等保险公司，进军保险行业，但相关保险公司纷纷在年底的“双十二”营销活动中宣布终止与滴滴的合作。

8月，滴滴上线了一款汽车消费金融产品：滴分期。滴分期主要有两种分期方式，分别首付为整车的2至3成，或零首付，但是需要缴纳一万元押金，月供分期最高同样为36个月，无尾款，合同到期后押金可退，可抵扣车款。

清科研究中心分析员王楠认为，无论是实业还是服务业，所有行业的顶端都是金融，眼看当下的互联网公司，无论是已经上市的阿里、腾讯、百度、网易、京东、唯品会，抑或是没有上市的小米，都在布局互联网金融业务。互联网企业依托自身的流量和场景优势切入互联网金融领域，在当下被认为是最好的方式之一。“若滴滴此次完成收购一九付，也意味着滴滴的金融版图逐渐形成闭环，资金有条件只在自身体系内沉淀与流转。能够更好地给投资者讲故事，为什么不呢？”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204396-1.html

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