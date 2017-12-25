3DZ准备进一步扩张欧洲市场，西班牙与四个新办事处开业

3DZ作为工业级3D打印机的领先欧洲分销商，已经建立起了强大的影响力。随着12月底新的3DZ西班牙分部正式开放，公司正在成为欧洲最大的工业和专业3D打印机分销商，为惠普，3D Systems和Markforged等顶级品牌提供更多的EMEA地点及服务。

3DZ全球团队

据悉，3DZ每年的收入达到2500万欧元。3DZ是第一批接受AM变革的公司之一，目前在意大利市场有6个办事处。此后，公司在匈牙利，罗马尼亚，塞尔维亚，阿尔巴尼亚和迪拜的分销办事处将进一步扩大了在欧洲，中东和非洲地区的业务范围。据了解，仅最近在迪拜开设的办事处就已经超过了100万美元的收入。新的西班牙分部是正在进行的扩张战略的下一个目标，现在3DZ又把目光瞄准了德国和法国等其他重要区域。

3DZ商务总监Sandro Festa表示：“ 来自欧洲，中东和非洲地区许多地区的公司已经信任我们，因为我们为我们的合作伙伴提供了一个强大的品牌和统一的营销平台的综合商业存在。

3DZ西班牙与位于马德里，巴塞罗那，阿利坎特和利纳雷斯的四个办事处开展业务，这是与Grupo Sicnova的商业合作的直接结果，在西班牙一起共同推广其品牌组合。因此，3DZ和Grupo Sicnova之间的合作伙伴关系成为西班牙工业和专业领域增材制造业最终用户的国家级参考。3DZ带来了Formlabs，3D Systems，Markforged和Artec等品牌，而Grupo Sicnova则带来了惠普，Ultimaker，B9Creations，Shining 3D，LMI Technologies和Sicnova 3D。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204397-1.html

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