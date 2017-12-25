大疆发布MG-1P植保无人机，一控多机售36999元

科技传媒网讯 网易科技新闻 12月20日消息，大疆农业在深圳正式发布MG-1SAdvanced农业植保机和针对大地块大团队的MG-1P系列（MG-1P、MG-1P RTK）植保无人机，MG-1P系列支持一控多机，一个遥控器最多可控制5架MG-1P系列植保机同时作业。MG-1SAdvanced售价29999元，MG-1P售价36999元，MG-1P RTK售45999。此外，大疆还针对整个农业生态，推出了大疆农业服务平台、PC GS PRO(PC地面站专业版）、Phantom 4 RTK、播撒系统，并为用户提供了全套农业植保解决方案。

MG-1S Advanced、 MG-1P系列的第二代高精度雷达将上一代三个定向雷达与一个避障雷达融合一体，灵敏度提升一倍，可感知前方15米处半径0.5厘米的横拉电线。支持全向检测，仿地探测范围120度（+/-），地形探测能力更强。

MG-1S Advanced、MG-1P系列的新型喷头可有效杜绝漏滴，仅需0.5秒即可完成喷洒启停。水泵采用新型航空材料，且配置防护罩，防止药液喷溅及腐蚀泵体，使用寿命翻倍。MG-1S Advanced搭配全新智能电池，电池插拔更为便捷，作业效率进一步提升。

MG-1P系列植保机通过123°广角镜头，可在作业时远程绕障飞行提供实景参考。飞手通过FPV回传的实景图像，轻松设定航点，取代旗手或观察员。

MG-1P系列支持一控多机，一个遥控器最多可控制5架MG-1P系列植保机同时作业。新一代智能遥控器控制距离提升至3,000米，支持同等距离高清图传。同时飞机之间相互广播飞行状态，主动规避，保证飞行安全。

MG-1P RTK植保无人机采用大疆D-RTK高精度导航定位技术，定位精度达厘米级。采用双天线定向技术，解决了磁场干扰问题，保障MG-1P RTK在高压线附近等复杂环境中稳定飞行。（白鑫）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204400-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm