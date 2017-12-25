联想开启智能生态战略 发布第一款智能生态产品,智能生态 刘军 创新科技
科技传媒网讯 网易科技新闻12月20日，联想创新科技大会在哈尔滨举行，会上联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军表示：联想正式开启智能生态战略布局，赋能硬件、内容等厂商，共建开放的智能生态体系，同时，发布和全球合作伙伴迪士尼携手打造的第一款智能生态产品――AR头盔联想Mirage。
刘军称，未来智能物联的核心价值不是“物”，而是“联”，因为云产生的“联接”，从而催生新的服务，智能物联网时代，用户的碎片化需求，会激发产品端的“微创新”，在智能物联网时代，中国很有可能成为引领者。
同时，刘军表示：联想希望通过5大原力赋能―产品、渠道、服务、AI、资本，让生态合作伙伴实现从1到100再到10000的飞跃。
针对联想智能家庭战略，联想集团高级副总裁、个人电脑与智能设备产品集团总裁贾朝晖表示，智慧联想是联想智能家庭战略思想的具体体现；是五项战略举措的阶段性成果和持续的支撑，也将是联想智能家庭业务的的核心竞争力。
据了解，在本次大会上，发布的第一款智能生态产品――AR头盔联想Mirage，套装由三部分构成：AR头显、光剑控制器、追踪信标，目前包含三款星球大战游戏，分别是：光剑交战、全息象棋、策略战斗，售价1999元，并全渠道发售。
联想集团副总裁、PCSD平板和消费智能设备总经理 姚立表示，沉浸式体验将是AR未来的发展方向，而市面上还没有一款真正具有沉浸式体验的AR游戏设备，这是联想的机会。联想在AR上的技术积累，加上迪士尼优质的内容，期望打造一款引领行业的突破性产品。
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