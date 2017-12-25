南宁“滴滴打驴”被紧急叫停了 涉嫌非法营运！

来源：南国早报12月中旬以来，南宁市区道路上出现不少身穿荧光绿外套、头戴小红帽的电动车骑手，他们均来自一个名叫“驴的出行”的网上平台，可以用电动车为市民

12月中旬以来，南宁市区道路上出现不少身穿荧光绿外套、头戴小红帽的电动车骑手，他们均来自一个名叫“驴的出行”的网上平台，可以用电动车为市民提供类似网约车的载客服务。

南国早报记者调查发现，该平台隶属于广西驴来驴往信息科技有限公司。该公司的微信公众号简介称，“驴的出行”是一款以电动车为主的生活共享服务软件，只要有电动车、摩托车、三轮车，都能在平台上赚钱，软件涵盖出行打车、新车买卖、二手车等功能。

据了解，广西驴来驴往信息科技有限公司注册于2016年12月2日，注册资本为200万元，法定代表人为黄乐，共有3名股东。

此前，黄乐接受媒体采访时称，自己曾是一名滴滴司机，由于看到网约车日益被人们所接受，而南宁有大量电动车可进行资源利用，于是首创了这个网约电动车模式。仅推出三天，“驴的出行”平台下载量就已近5000，而电动车注册量也将近500辆。

“驴的”一经问世便受到了不少网友的热捧。网友“卖女孩的小火柴”表示：

支持合法化！有些近的地方，出租车不愿意走，拥堵路段也不愿意走，真有了“滴滴打驴”的话，会方便省事多了。

不过，也有网友提出质疑称：

“驴的出行”没有营运资质，万一电动车在路上出了事，责任划分和理赔是个难题。

平台业务涉嫌违规被紧急叫停

12月22日，针对“驴的出行”是否合法等问题，南宁市交通局作出回应。

该局有关负责人说，根据相关规定，南宁市禁止电动车、摩托车、三轮车等非机动车从事道路旅客运输经营。因此，如果有电动车、摩托车、三轮车通过“驴的出行”平台或其他方式接单进行客运经营，均涉嫌违规，该局将依法查处。

该负责人称，12月21日，交通部门约谈了“驴的出行”平台负责人，要求平台严格遵守国家、自治区相关法律法规，守法经营，对存在涉嫌发布营运订单信息，组织电动车、摩托车、三轮车从事非法营运的手机软件内容要立即予以纠正。

随后，该公司在“驴的出行”手机软件上作出声明，称平台禁止一切带有营运性质的、存在拉客经营行为的组织和个人存在，公司将积极配合政府部门，坚决取缔、打击“摩的”“电的”非法上路。

软件仍能正常使用

交通部门叫停后，“驴的出行”的网约电动车功能是否还能使用？12月22日晚，记者下载了该软件，发现叫车功能仍能正常使用。记者分别以万象城、桂粮大厦为起点和终点输入，选择电动车后下单，尝试多次后均没有人接单。

随后，记者致电平台客服询问原因。一名女客服人员表示，总共有五六十名司机，估计司机都在忙，接不了单，因为公司业务中还有快递、物流、外卖等配送服务，她要求记者稍等，称会帮忙解决接单问题。然而，几秒钟之后，对方又改口称，“我们公司是不做非法营运的”。

当晚9时许，记者再次打开“驴的出行”软件，选择目的地和电动车后下单，20多秒后一名骑手接单，但对方又马上取消了服务。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204404-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm