自动驾驶技术催生并购潮 大规模商业化仍需时日

随着自动驾驶技术的发展，与之相应的并购案也层出不穷。尽管各家车企给出了高度自动驾驶汽车量产的时间表，但自动驾驶技术仍然不成熟。根据普华永道思略特的统计

根据普华永道思略特的统计，全球汽车零部件并购市场自2008年金融危机后跌入低谷，年并购交易额维持在200亿美元上下。近两年来，受新能源汽车、自动驾驶等新技术发展的驱动，全球汽车零部件并购市场交易额快速回升，2015年达到约500亿美元。思略特预计，2017年全球汽车零部件企业并购交易总额将达到570亿美元，创下历史新高。

“自动驾驶催生了汽车产业的并购潮，自动驾驶是新产业，但涉及雷达、芯片、传感器等很多方面，传统企业此前又没有涉及相关领域，自动驾驶的发展就因而催生了产业融合。”一位业内人士对第一财经记者表示，为了发展自动驾驶，一些传统车企收购了新创的AI公司，一些国际零部件巨头也并购了其他科技公司。

自动驾驶为何催生并购潮

对于传统汽车制造商来说，他们既希望能够生产汽车，又能够掌握自动驾驶技术，由于在科技方面的缺失，这些传统汽车厂商开始并购科技公司。比如，通用已经收购了美国自动驾驶技术公司Cruise，并与打车公司Lyft结成了合作关系，福特花10亿美元收购了无人驾驶初创公司Argo AI。今年6月份，丰田汽车总裁总裁丰田章男也在年度股东大会上表示，丰田可能会考虑兼并或收购的方式来开发包括自动驾驶在内的新型汽车技术，从而与竞争对手进行更为激烈的竞争。此外，奥迪、宝马、戴姆勒、英特尔等公司还创办了5G汽车联盟来共同研发自动驾驶技术。

对科技公司而言，尽管它们拥有技术上的领先优势，但如果不能把技术付诸于市场化和规模化的盈利产品，其技术的领先优势最终也可能会丧失，为了推进技术的发展，这些科技公司也展开了收购。比如，三星用80亿美元收购了哈曼国际，而因特尔则以153亿美元收购了Mobileye。

“随着越来越多的零部件公司座椅、排气管向提供软件、传感器等方向转变，类似三星这样的参与者的加入将会加快行业变革的步伐。届时，那些盈利能力不足，跟不上节奏的厂商将会逐步被更大的公司收购。如果一家公司创新能力不足，产品没有特色，它就无法生存下来。而完成收购后的公司能在节省开支、寻求增长的同时，也会提升自己在同汽车制造商谈判过程中的地位。 ”安永汽车咨询部门的彼得・福斯（Peter Fuss）曾在接受外媒采访时说。

“为了增强公司的战略地位，德尔福一直在寻找收购机会，但目前还没有并购目标。”德尔福CEO官凯文 克拉克（Kevin Clark）曾公开表示。此前，德尔福已收购了多家初创企业以帮助其转型成为一家聚焦自动驾驶汽车系统研发的软件公司。最近的一起并购案是发生在今年10月，德尔福斥资4.5亿美元收购了自动驾驶初创企业NuTonomy。“福尔德将继续投资数据收集分析公司，帮助客户以新的方式加快产品开发、减少保修成本。”克拉克说。为了推动自动驾驶技术的发展，德尔福还在近期进行了拆分业务，变身成为两家公司，即专注互联汽车和自动驾驶的安波福Aptiv和专注动力总成业务的德尔福科技。

自动驾驶技术仍处于初级阶段

尽管自动驾驶迎来了资本和车企的热捧，目前，自动驾驶技术的发展仍然处于初级阶段。一方面，技术不够成熟，如在恶劣天气下提高传感器的分辨率对算法的要求较高，目前仍然需要提高这一方面的研发，其他如摄像头、激光雷达等传感器也需要变得更加高效。

另一方面，自动驾驶的研发成本较高，这使自动驾驶的商业化面临着挑战。“开发一辆自动驾驶车辆是开发传统汽车的好几倍。”上述分析人士对记者表示，为确保安全性，自动驾驶车辆一般都会配备多系统冗余设计，也需配备更多传感器，这就提高了单车成本。“不过，未来随着算法演进和规模的扩大，成本也会随之下降，近几年来，雷达的成本就下降了很多。”

目前，企业发展自动驾驶主要有两种路径，一种是以谷歌为代表的科技公司，他们往往选择跨越式发展的路径，即希望尽快一次性造出一辆全自动驾驶车辆。另一种则是很多汽车厂商选择的路径，即通过循序渐进的方式去实现完全的自动驾驶。

在自动驾驶公司Momenta创始人曹旭东看来，以谷歌为代表的跨越式发展主要采用了激光雷达，其成本较高，产品不是2C而是2B，商业模式可以是共享出行活着无人货运。而渐进式发展路径主要采用的是视觉的方法，成本较低，从L2升级到L3再升级到L4。而成本因素也是推动自动驾驶发展的一大瓶颈。“自动驾驶系统成本很高，这类系统在2025年前很难在私人用汽车上大量部署。不过车队运营商能较为轻松地适应成本高的不利，商用车市场最有可能广泛普及自动驾驶系统。”克拉克说。

由中国汽车工程学会和丰田汽车联合发布的《中国汽车技术发展报告（2017）》中指出，美、日欧传统车企、科技公司已全面开展智能网联汽车大规模测试示范，预计2020年左右实现高等级自动驾驶的量产化。在中国，HA级和FA级（完全自动驾驶）智能网联汽车的量产计划一半在2025年前后。

“高度自动驾驶汽车会进入市场并非意味着可以大规模使用，因为这涉及道路条件的改善，如一些标识以及信号灯等都需要做出改善。”中融创投基金管理（北京）有限公司董事长曹鹤对记者表示，道智能化路基础设施的建设也需要投入大量资金，同时高度自动驾驶车辆上路还涉及一些社会伦理等问题。

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