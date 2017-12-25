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《你好旧时光》引发《最好的我们》热度攀升,爱奇艺青春方法论张力爆发

点评

科技传媒网 中文科技资讯 2017-12-25 03:10

《你好旧时光》引发《最好的我们》热度攀升,爱奇艺青春方法论张力爆发

　　由爱奇艺、小糖人联合出品的青春网剧《你好，旧时光》播放持续高涨，收割同档期口碑及话题热度，截至目前，《你好，旧时光》播放量突破6.5亿，豆瓣评分飙升至8.5，4星以上评分高达82.3%，并多次登上微博热搜电视剧榜。随着《你好，旧时光》的热播，爱奇艺在行业内树立的青春剧标杆得到广泛认可，成功带动同系列网剧《最好的我们》“二次刷剧潮”，《最好的我们》不仅荣登猫眼网络剧播放排行榜，爱奇艺数据还显示，《你好旧时光》开播一个月内《最好的我们》日均播放量达到《你好旧时光》播前一个月的2.3倍。把握当代年轻受众的情感需求，以品质内容及正能量的价值观输出，持续引发年轻人群的情感共鸣，爱奇艺青春矩阵已然构建了良好的品牌联动效应，形成了独树一帜的平台“青春方法论”。

《你好旧时光》引发《最好的我们》热度攀升,爱奇艺青春方法论张力爆发

　　以“全景式青春治愈剧”聚焦一代人的成长群像，让每一个观剧用户都能找到自身的影子，《你好，旧时光》并不是爱奇艺首次创新青春剧的表达方式。此前，爱奇艺通过《最好的我们》首次在行业内具象了正能量青春剧的内容形式，满足了普通大众的青春时光遐想，在播放成绩及口碑效应上均收获良好的市场反响。在此基础上，爱奇艺成功积累了青春剧的运营经验，升级开发系列网剧《你好，旧时光》，再次输出爱奇艺对青春剧本质的独到见解和坚持。从豆瓣8.7分的《最好的我们》，到豆瓣8.5分并且还在持续上涨的《你好，旧时光》，优质内容间的联动效应让爱奇艺的制播、运营能力得以证明。

　　根据艾瑞数据显示，截止2017年10月份，在移动视频APP排名中，爱奇艺以月度有效时长63亿小时，行业排名第1，强大的用户活跃度使得爱奇艺更懂年轻人的喜好和需求。众所周知，爱奇艺始终秉持的内容理念就是“青春、阳光、正能量”，自身年轻、富有创新力的平台调性，也让爱奇艺与主流年轻受众更为贴近。重视年轻人审美的提升，选择优质的合作伙伴、合适的年轻演员，创新呈现最真实的青春内核，满足市场用户对品质内容高要求，成为爱奇艺屡出青春剧爆款的核心方法论。当然，爱奇艺的“青春方法论”也离不开平台AI技术的赋能，目前，AI的智能算法已经贯穿爱奇艺剧本创作、选角、流量预测、搜索、推荐、宣发等诸多环节，帮助爱奇艺更精准的洞察和把握市场变化，有效实现内容的优化提升。

　　爱奇艺副总裁、自制剧开发中心总经理戴莹曾提到：互联网上年轻用户占比非常高，而用户属性决定了青春题材的爆发。当主流年轻群体逐渐踏入社会承担责任，他们对于青春内容的关注点将不再集中“感伤流”“抑郁向”，现实主义的题材及表现形式更受欢迎。致力于青春剧的现实化与生动化，“把青春还给普通人”，爱奇艺通过《最好的我们》和《你好，旧时光》两部口碑人气力作，赢得了广大用户的信赖，成功树立了自己的青春招牌。通过“青春方法论”联动更多优质内容间的相互作用，未来爱奇艺还将继续带动整个行业输出更多打动人心的青春好故事。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204406-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:爱奇张力《你好旧时光》

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