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百度携程携手解决出境游痛点 人工智能WiFi翻译机让旅行更简单

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科技传媒网 中文科技资讯 2017-12-25 03:12

百度携程携手解决出境游痛点 人工智能WiFi翻译机让旅行更简单

　　出国旅游最大的困扰是什么，当然是语言!毕竟不是人人说着一口流利的英语。记者今天了解到，百度携手我国最大的在线旅行社携程推出了创新举措，游客可以直接在携程网上订购全球首款WiFi翻译机。

百度携程携手解决出境游痛点 人工智能WiFi翻译机让旅行更简单

　　这款产品集成了百度神经网络翻译技术、百度智能语音识别技术、智能云通讯技术，不仅翻译精准，而且自动识别用户所说的话并翻译到目标语种，实现与外国友人的无障碍交流，适合各个年龄层的用户使用，真正实现“傻瓜”操作。出国旅游，点餐、问路、办理入住、聊天等等都将不再是难题。

百度携程携手解决出境游痛点 人工智能WiFi翻译机让旅行更简单

　　目前，WiFi翻译机已经上线了中英互译机型，中日互译、中韩互译也将陆续上线。只需要打开携程APP，搜索WiFi翻译机就会出现多款不用出发地、不同目的地的产品。记者了解到，产品一经上线就受到了消费者的广泛关注。以美国WiFi+翻译机租赁(上海取还)这款产品为例，价格为29元每天，销量已经超过了500份。

　　携程旅游事业部COO喻晓江对此翻译机表示，“随着移动端的快速发展，国人的旅游方式、消费习惯发生了重大变化，对在目的地的体验要求越来越高。因此携程进行了一系列的创新和合作，包括与中外领先企业的合作，目的在于破解旅游者的痛点，让中国游客在全球体验更好。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204407-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:人工智能携程简单

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