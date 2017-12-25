国美通讯CEO沙翔：国美手机一定要进入第一阵营

科技传媒网讯 网易科技新闻12月20日消息，国美通讯发布了其首款全面屏手机U7以及自主GOME OS2.0系统。国美通讯CEO沙翔表示这是自己做手机20多年最满意的一款手机，从长远来看国美手机一定是要进入第一阵营。在售价上国美U7售价1399元起。

国美通讯董事长宋林林表示国美手机不做单纯的硬件厂商，还要做自主系统，挖掘更加丰富和多样的应用场景。因此，国美通讯CEO沙翔上台就介绍了GOME OS2.0系统，该系统在1.0版本上做了极大的提升和改善，新系统强调智慧、高效、专属的理念，强化人工智能功能。

在硬件配置上，国美U7融合虹膜、人脸、指纹三重生物识别技术，而在拍照上也适用了虹膜双摄，前置双1300万像素摄像头，AI美颜算法，让自拍可以更自然；后置1300万像素摄像头，支持AI美颜、夜景增强等功能。国美U7搭载了联发科Helio P25八核心处理器。

在外观上，国美U7采用双面玻璃+金属中框的材质，金属中框前后有4道金色高光切边；黑色、白色和蓝色三种颜色可选。

同时，国美还发布了5.47英寸的国美U7mini和5.7英寸国美S7。

最后，国美手机代言人张若昀与沙翔公布了国美U7的售价：4GB+64GB售价1399元，6GB+64GB售价1699元，12月26日首发。

对于国美手机在如此激烈竞争的市场机会，沙翔表示现在做硬件光提性价比和参数是没有希望的，国美在软件上有大量布局，而且是花钱和投入精力最多的一部分，软件是核心，希望打造一个互联网的基因。而在国美U7预期销量上，沙翔没有透露更多，但他表示这是目前自己最满意的一款产品。

宋林林也表示国美U7是为国美手机进入第一阵营打基础。

“在战略上，国美手机是一定是进入一线的，我们的很多合作伙伴也是一线的。”沙翔表示，“对于新进入的厂家来说，追求的不是量而是用户体验，这也是我们进入目标的唯一途径。”

而且，据了解国美手机在2018年会进入海外市场，而且聚焦线上渠道。

在定位上，国美手机是国美集团新零售战略和智能家居物联的产品体验及场景化交互的流量平台。（静静）

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