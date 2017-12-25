　
主页 > 产业 > 生物医药 > 正文

观察：互联网医疗下半场游戏规则已改变

点评

科技传媒网 21世纪经济报道 2017-12-25 04:05

科技新闻记者nbsp;朱萍nbsp;北京报道近几个月，不断地有互联网医疗企业传出来IPO的消息，而且很多以“亿元”为单位的融资消息曝出来，让沉寂了很长一段时间的互联网

观察：互联网医疗下半场游戏规则已改变

 
   

　　科技新闻记者 朱萍 北京报道

　　近几个月，不断地有互联网医疗企业传出来IPO的消息，而且很多以“亿元”为单位的融资消息曝出来，让沉寂了很长一段时间的互联网医疗场子突然雀跃。

　　在近半个月中，我也采访了包括头部企业在内的十几家互联网医疗企业创始人、相关负责人。这些创业者们，有的焦虑，有的淡定，有的在谋划给资本讲一个新版本故事，目的是融资，为的是让自己企业活下去。但大家的一致看法是，互联网医疗已经在进入下半场，虽然很多企业是被动地草率地进入到了下半场。

　　在大家看来，下半场比赛规则已经改变，由之前的“互联网+医疗”变换为“医疗+互联网”，不再是以前热闹的互联网、流量为核心，而是都在切入医疗领域，真正地去解决某个实际的问题，这个领域则是越来越“精细化”，专注于某一个细分领域，如唯医从骨科切入，医瘤助手专注肿瘤患者教育等。

　　在交流中，创业者们都谈到了AI应用，认为AI下半场是一个强有力的助攻，因为随着图像识别、深度学习、神经网络等关键技术的突破带动了AI新一轮的大发展，很多企业都在布局、拟布局中。大家认为，在上半场“互联网+医疗”阶段，积累了大量的数据，很自然地可以过渡到“医疗+互联网+AI”的阶段。

　　而在AI应用中，医疗领域也是呼声最高的领域之一，辅助诊疗、医学影像、药物挖掘、健康管理等多个场景下都有探路者在实践，比如今年“风光无限”的IBM沃森推出肿瘤解决方案等。资本的态度也从侧面充分地反映了人工智能医疗的前景。

　　但也有一个非常值得关注的问题，即是数据问题。AI本身就是依靠巨量数据训练的算法，基于数据的分析，但目前很多互联网医疗企业数据的真实性、有效性实际上需要打个问号；另一个问题即是信息孤岛问题，各医院数据不共享，很多情况下无法获得完整版的数据资源，从而无法进行分析。

　　就算现在走在比较靠前的IBM沃森，在大数据方面花费也不菲。2015年，IBM并购了三家医疗大数据公司Phytel、Explorys和Merge Healthcare。去年2月，IBM 26亿美元收购健康大数据公司Truven Health Analytics。

　　未来，谁能在AI应用上顺利抢占赛点，谁或许就能在下半场争夺赛中脱颖而出。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204410-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:规则IBM下半场

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

实录：“创新双月谈”国家高新区与新经济生态

创新双月谈系列活动，是从去年8月份正式启动的。这个活动到目前为止是第九期，前面有八期。前八期是由中国科技体制改革研究会国家高新区专委会来主办、由长城所

科技传媒网创客必读科技新闻

杜比全景声营造视听盛宴 爱奇艺创新技术加持有嘻哈Live巡回

杜比全景声营造视听盛宴 爱奇艺创新技术加持有嘻哈Live巡回演唱会北京站

科技传媒网每日精选阅读

观察：互联网医疗下半场游戏规则已改变

科技新闻记者nbsp;朱萍nbsp;北京报道近几个月，不断地有互联网医疗企业传出来IPO的消息，而且很多以“亿元”为单位的融资消息曝出来，让沉寂了很长一段时间的互联网

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS