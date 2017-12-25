网络安全法实施不满三月即启动执法检查 尚属首次

原标题：人大常委会监督工作首次：网络安全法实施不满三月即执法检查“一部新制定的法律实施不满3个月即启动执法检查，这在全国人大常委会监督工作中尚属首次。
原标题：人大常委会监督工作首次：网络安全法实施不满三月即执法检查
“一部新制定的法律实施不满3个月即启动执法检查，这在全国人大常委会监督工作中尚属首次。”12月24日上午，全国人大常委会副委员长王胜俊如是说。
王胜俊所说的这部法律是2017年6月1日开始施行的网络安全法。
今年8月至10月，包括王胜俊在内的6名全国人大常委会副委员长，分赴内蒙古、黑龙江、重庆等6省区市，检查网络安全法、关于加强网络信息保护的决定（以下简称“一法一决定”）实施情况。
12月24日，执法检查的报告摆在十二届全国人大常委会第三十一次会议桌上。王胜俊作了报告。
王胜俊说，为深入了解“一法一决定”实施情况，这次执法检查在方式方法上作了一些新的尝试，如，请第三方专业机构参与。
今年9月上旬至10月中旬，执法检查组在实地检查的6个省区市各选取20个重要信息系统，委托中国信息安全测评中心进行漏洞扫描和模拟攻击，并就所检测系统的网络安全情况出具专业检测报告。
此外，执法检查组还委托中国青年报社社会调查中心就“一法一决定”中与公众关系密切的10个方面的问题，在全国31个省区市进行了民意调查，出具了调查报告。共有10370人参与这次调查。
王胜俊认为，第三方机构的有序参与，增强了本次检查的专业性、权威性和客观公正性。
这次执法检查的第二个创新是专家参与。王胜俊说，考虑到网络安全专业性较强，执法检查期间，检查组先后从国家信息技术安全研究中心等单位聘请21名网络安全专家和长期从事网络安全工作的专业技术人员参加检查，为检查组提供技术支持，增强检查的针对性和实效性。
此外，这次执法检查还采用随机抽查，各检查小组均按检查方案要求，随机选取若干关键信息基础设施运营单位，在不打招呼的情况下进行临时抽查。6个检查小组共对13个单位进行了随机抽查。远程检测的120个重要信息系统也均由执法检查组随机选取，在运营单位不知情的情况下完成检测。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204412-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
创新双月谈系列活动，是从去年8月份正式启动的。这个活动到目前为止是第九期，前面有八期。前八期是由中国科技体制改革研究会国家高新区专委会来主办、由长城所
杜比全景声营造视听盛宴 爱奇艺创新技术加持有嘻哈Live巡回演唱会北京站
科技新闻记者nbsp;朱萍nbsp;北京报道近几个月，不断地有互联网医疗企业传出来IPO的消息，而且很多以“亿元”为单位的融资消息曝出来，让沉寂了很长一段时间的互联网
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。