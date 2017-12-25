百度控告前自动驾驶操盘手王劲

科技传媒网讯 据北京商报消息（记者nbsp;魏蔚）12月22日，百度以侵犯商业秘密为由，将前高管、前百度自动驾驶事业部总经理王劲，以及王劲目前的无人驾驶创业项目景驰科技诉至北京

科技传媒网讯 据北京商报消息（记者 魏蔚）12月22日，百度以侵犯商业秘密为由，将前高管、前百度自动驾驶事业部总经理王劲，以及王劲目前的无人驾驶创业项目景驰科技诉至北京知识产权法院。

百度请求法院判令两被告立即停止侵害百度的商业秘密，包括并不限于停止利用该商业秘密从事与百度相竞争的自动驾驶相关业务；并判令两被告共同赔偿其经济损失及合理开支5000万元，同时两被告公开声明消除影响，并承担全部诉讼费用。

百度认为，自己长期以来在自动驾驶领域进行了大量的投入，专门设立了自动驾驶事业部从事自动驾驶的研发、试验和商业化，在国内外自动驾驶领域具有极高的知名度，在国内外相关技术领域中处于领先地位，并拥有大量的商业秘密。

而王劲担任自动驾驶事业部总经理期间，总体负责百度及其关联公司所属自动驾驶事业部的各项业务发展和人才管理，与其业务合作伙伴及客户有大量直接和间接的接触，并拥有直接管理百度从事自动驾驶研发和商业化团队的职权。王劲主动完全知悉和掌握百度在自动驾驶领域的商业秘密（包括技术秘密和经营秘密）。

王劲和景驰科技随后发表回应反驳称，“百度的起诉完全没有事实依据，公司律师将在事实和法律层面上予以回应。作为一家创新创业公司，我们无惧竞争对手的体量，这样的挑战不会延阻发展的脚步。景驰总部即将搬回中国，两周内我们就将在中国展示技术实力”。

但百度方面的消息显示，有一个明确的指控表明，王劲和景驰科技通过离职不归还电脑和打印机的方式窃取公司机密。百度发布了一份文件照片显示，王劲离职时曾签署承诺书，称“由于本人疏忽，将百度公司配发的工作电脑及多功能一体机丢失”。

但目前这一来自百度的指摘仍需进一步验证。王劲在2010年4月加入百度，先后创立了百度移动云事业部、百度大数据部、百度基础架构（云计算）部、百度美国研发中心、百度深圳研发中心；并以百度深度学习实验室（IDL）为基础，联合创立了百度研究院，专注人工智能发展。在百度后期，王劲还创立了百度自动驾驶事业部，是百度自动驾驶业务的直接操盘手，2013年12月晋升为百度高级副总裁。

但今年3月1日，百度通对业务进行整合，成立智能驾驶事业群组（IDG），由百度集团总裁、COO陆奇兼任总经理，王劲由于个人和家庭原因，不再担任自动驾驶业务负责人。当时有声音指出，陆奇的到来，加速了百度高管的洗牌，尤其是与陆奇人工智能理念不一致的人，离开成为必然。

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