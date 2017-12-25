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有了它吃鸡不再是难事 一加5T游戏体验

点评

科技传媒网 中文科技资讯 2017-12-25 04:10

有了它吃鸡不再是难事 一加5T游戏体验

　　近两年可以说是手游兴起的一年，不论是大家熟悉《王者荣耀》还是大家津津乐道的吃鸡游戏《荒野行动》都成为了现象级游戏。更多的时候，大家越来越喜欢在手机上玩游戏，甚至有更多的端游也被移植到手机上。随着手游的进步越来越大，对手机性能配置的要求也开始变得越来越高。

有了它吃鸡不再是难事 一加5T游戏体验

　　我们都知道，在PC端想要流畅“吃鸡”的话，对电脑的配置要求并不低，手机当然也不例外。一加向来是在性能上追求极致的厂商，一加5T作为年度旗舰机型，硬件配置自然很豪华。

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　　一加5T采用6.01英寸AMOLED显示屏，分辨率达到了2K级别。机身搭载目前最强性能的高通骁龙835旗舰处理器，并配备6GB/8GB运行内存，以及128GB的储存空间。从配置上看，一加5T以及达到了目前手机中的顶配水平，为流畅“吃鸡”打下了扎实的基础。

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　　说了这么多，就跟着笔者来一起看看5T游戏表现吧，这次我们来谈谈《王者荣耀》和《荒野求生》两款热门游戏的游戏体验。

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　　首先是《王者荣耀》，对于大多数网友来说，这款游戏想必非常熟悉了，从去年开始这款游戏就保持着极高的热度。对于这款游戏玩家来说，在手机上能不能【流畅】体验这款游戏才是大家最关心的问题。

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　　从一加5开始，一加便和腾讯进行深度合作，加入了高帧率模式。此次一加5T自然也不例外，在开启了高帧率模式后，游戏即可在满帧60fps的情况下运行，不论是画面还是操作，基本保持零延迟。

　　由于有着强悍的性能做基础，在画质上一加5T都能达到最高水准。有趣的是，由于采用了全屏屏，在一加5T上玩《王者荣耀》，可以获得更广阔的视野，可以比普通手机玩家提前看到敌人的动态，开起黑来真心美滋滋。

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　　随着“吃鸡”一词的兴起，有越来越多的网友加入了到了《荒野行动》的队伍中来。《荒野行动》也是一款网易与一加深度合作的游戏，此前在发布会上就有提到，一加特地加入了前台加速功能，能让使用一加5T进行游戏的玩家获得更加流畅的游戏体验。

有了它吃鸡不再是难事 一加5T游戏体验

　　在实际的游戏过程中，我们也能很明显的感受到前台加速带来的优化，游戏整体保持了极高的流畅度，并没有出现任何卡顿现象，同《王者荣耀》一样，高性能和全面屏为游戏带来了非常过瘾的视觉享受，随时随地拥有最好的吃鸡状态。

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　　值得一提的是，一加5T在系统中加入了游戏免打扰功能，只要是在游戏过程中，就不会出现任何明显的消息提示，包括电话或者是短信，可以让游戏画面始终保持在最前方。同时这个功能也可以在其他非游戏应用内开启，大大增加了此功能的使用场景。优秀的画质加上免打扰功能的加入，使得玩家在游戏中可以获得更好的沉浸式体验。

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　　作为游戏爱好者，笔者同时也是Nintendo Switch用户，同专业游戏机比，一加5T依旧还是有着不弱的优势的。首先，Switch游戏类型更加偏核心向，虽然精品游戏更多，但游戏场景并没有手机自由，需要长时间来进行游戏体验。手机游戏则不会出现这类情况，手游可以更好的利用碎片时间来进行游戏，甚至可以随时随地邀请朋友进行“开黑”，这是目前主机游戏做不到的。

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　　其次，一加5T在续航上有着非常明显的优势，Switch通常只有4小时不到的续航，对于不少玩家来说，也许才刚刚过瘾就已经没电了。一加5T内置了3300mAh大容量电池，并支持DASH闪充技术，笔者在使用一加5T玩游戏时，基本就没有担心过电量的问题。总的来说，Switch作为专业游戏机，单纯游戏上还是有优势的，但综合来看一加5T才是一款更适合大多数人的游戏设备。

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　　看到这里，想必大家都能清楚的看到一加5T在游戏上的优势了，如果你想要毫不费力的【开黑吃鸡】，那么一加5T绝对是你的最佳伴侣。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204414-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:难事有了它有了它吃鸡

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