百度人气尖叫榜：王俊凯稳居榜首 张国荣热度不减

近日，一年一度的百度沸点人气尖叫榜正式拉开帷幕，作为粉丝们必争的重要榜单之一，活动一开始，就吸引了无数粉丝为自家爱豆疯狂打call。截止到12月22日下午，王俊凯凭借3800多万的超高票数高居榜首，而令人意外的是，哥哥张国荣的热度不减当年，力压一众小鲜肉，以3600万余票位居榜单第二位，自带热搜体质的90后小花郑爽紧随其后。

从纽约时代广场巨幅广告到命名星星，王俊凯的粉丝作为业内的“应援王”上天、下海、冲出宇宙，无所不能，一直都相当给力，此次高居榜首相信也在很多人的意料之中。不过，此次哥哥张国荣的突围着实让人吃了一惊，没想到过去这么多年，哥哥依然能凭借其自身魅力影响着一代又一代人，这也让很多人在意外之余有些感动，有网友感慨道：作为一个时代的记忆，张国荣永远是无可替代的。正如他歌里唱的那样：“我就是我，是颜色不一样的烟火。”

从目前的入围榜单来看，以TFboys、鹿晗、吴亦凡、杨洋、李易峰为代表的一众小鲜肉仍占据半壁江山，不得不说，颜值即是正义啊。而与往年不同的是，今年网友的“口味”也有些许变化，凭借一系列优质作品成功逆袭的潘粤明、靳东、霍建华等“萌系大叔”和“老干部”也榜上有名。

据了解，百度沸点人气尖叫榜旨在评选全年最具价值的人气明星，粉丝们参与方式也非常简单有趣，只需打开手机百度，按住话筒喊出爱豆名字即可投票成功，每人每天语音投票次数无上限，“爱就大声说出来”，可以说是非常符合年轻人，尤其是追星一族的行为习惯了。

目前，2017年百度沸点人气尖叫榜还在火热进行中，究竟谁才是真正的顶级流量，由你决定!快打开手机百度，为你的偶像投票吧!

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