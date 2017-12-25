京东首次宣发电影选了《妖猫传》:否认挑战阿里系

科技传媒网讯 网易科技新闻 12月21日消息， “我们这次对电影的推广力度超过了双十二。”京东集团副总裁门继鹏描述京东首次宣发电影《妖猫传》时如是说。

据了解，陈凯歌花费六年时间，在湖北襄阳耗资十余亿打造唐城实景拍摄的盛唐奇幻电影《妖猫传》没有采用传统的电影宣传发行方式，而是将高达60%至70%的宣传预算给了京东。双方将在电影推广、衍生品设计制造与销售等方面进行紧密的合作。而对于电影的售票排片则交给了同为腾讯盟友的猫眼电影。

陈凯歌新片《妖猫传》此前因为“9亿成本”的传言而备受关注。新丽传媒高级副总裁兼新丽电影总裁李宁昨日表示，电影成本没有传言中的高，“大概在2亿多人民币左右。”但是，电影具有成为爆款的潜质。而与电商在电影宣发上有如此紧密的合作，在业界还是新的尝试。

对于双方为何在如此大制作的电影上冒险尝试，门继鹏表示，其实越大的宣发倾尽全力的成功机率才越高，如果电影小也不会花那么大的力度，双方的期待也不会那么大。其实我们现在就是绑在一起了，成功与否是大家共同的，都为这个方向去努力。

近年来，娱乐一直是互联网巨头们竞相追逐的市场。2012年，腾讯正式提出“泛娱乐”战略。2016年阿里巴巴也正式成立了“阿里巴巴大文娱板块”。两巨头在电影网售票和线上宣发上也形成了猫眼淘票票两强争霸的格局。

今年11月1日，京东集团副总裁、京东3c文旅事业部总裁胡胜利正式宣布，京东3c事业部正式更名京东3c文旅事业部。

在此之前，京东的文娱更多是围绕图书出版行业，并涉及ip授权等业务。此后，文娱和旅游则被提到与京东最重量级的3c业务并重的战略层面。京东试水娱乐产业的步伐加快。之前便有与《正义联盟》等电影合作开发衍生产品，此次首次试水电影宣发，且选择了《妖猫传》，不由得引人联想是“猫狗大战”的升级。

不过，门继鹏表示，片名纯属巧合，并无针对阿里的意思，选择该片主要是看中了陈凯歌的电影，京东的多元化发展是以电商为核心的拓展。目前尚没有成立大文娱业务部门的计划。

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