携程旅行梁建章：创新和创业更适合30多岁的人

科技传媒网讯 网易科技新闻12月21日，携程旅行网创始人和董事局主席梁建章在近日接受彭博社采访时表示，创新和创业更适合30多岁的人。50岁为主的劳动力结构与20到30岁为主的劳动力结构截然不同。对于大型经济体来说，创新是驱动它们不断前进的关键性竞争因素。

此外，梁建章认为，在一个人口老龄化国家，公共政策往往比较保守。日本经济多年来一直停滞不前。政府为大公司提供很低的利率和其它财政支持，它们不会破产，失业率也不会飙升。不过，对大公司有利的东西，对小企业并不非常有利，它们无法获取所需资源，因为资源掌控在占据主导地位的大企业手中。在这种情况下，创造性破坏成为一种不可能。

以下为彭博社对梁建章访谈内容：

问：在多年来一直坚持计划生育政策之后，中国面临的问题无疑是人口老龄化，没有足够多的年轻人去养活老年人。这给家庭、企业和政府带来巨大财政压力。你认为人口老龄化将带来哪些挑战？

答：80后在中国是一个很大的群体，90后和00后的人数相对较少。2040年左右，80后才步入65岁，仍有很长的时间。我的观点有所不同。我认为创新和创业更适合30多岁的人。50岁为主的劳动力结构与20到30岁为主的劳动力结构截然不同。即使抚养比率可能相同，但劳动力的年龄结构仍旧是一个重要因素。

2020年到2030年，80后将40到50岁。这个问题的出现时间要早于财务依赖问题。未来10到15年，中国将不得不面临劳动力老龄化问题。我的新书关注新的人口趋势如何影响创新和经济。对于大型经济体来说，创新是驱动它们不断前进的关键性竞争因素。

问：除了年轻劳动力较少，年轻人的创新能力也受到限制，对吗？

答：这是一种阻塞效应。在一家企业，如果所有管理岗位都被50多岁的人占据，他们在新技术投资方面往往更加保守。他们通常不愿意冒险，采用新技术的速度较慢。现在的很多企业都存在这个问题。

在一个人口老龄化国家，不仅30多岁的创业者人数更少，这个年龄段的群体在公司的地位也较低。他们的曝光率低，缺乏管理才能和财政资源，社会关系方面也存在不足。在这种情况下，他们无法成为一个出色的创业者。以日本为例，随着人口老龄化，大公司愈发保守。与此同时，30多岁的日本年轻人的创业精神和能力也不及其它国家。

问：这会对新公司的创造能力产生何种影响？

答：在一个人口老龄化国家，公共政策往往比较保守。日本经济多年来一直停滞不前。政府为大公司提供很低的利率和其它财政支持，它们不会破产，失业率也不会飙升。不过，对大公司有利的东西，对小企业并不非常有利，它们无法获取所需资源，因为资源掌控在占据主导地位的大企业手中。在这种情况下，创造性破坏成为一种不可能。

问：在你的新书中，同样谈到了人口规模和地域集中――你将其称之为“集聚”――在支持创新方面的重要性。你能解释一下吗？

答：当多个产业的大量人才聚集在同一个地区，便会极大地提高效率，因为创新是一个充满活力并且非常深层次的过程。创新需要很多不同类型的研究人员和人才之间的深度互动。因此，一个巨大的人才库有助于大城市促进和推动创新。

问：你关注的一个相关话题是当前普遍存在的一种担忧，即机器人会取代很多工作岗位。对此，你持何种观点？

答：这种趋势发生的速度并不像人们认为的那么快，需要一两代人的时间。最为极端的预测认为，未来30年将有60%的岗位被机器人取代。粗略算一下，这是生产力增幅的两倍。生产力每年的增长率在3%到4%之间。3%到4%的生产力增长率对世界来说是一个伟大成就。未来的趋势与我们过去经历的事情没有太大差异。也就是说，将出现一个逐渐适应调整的过程，最终被经济消化吸收。

问：随着人口老龄化，中国哪些行业将蓬勃发展，又有哪些行业将受到不利影响，为什么？

答：以老年人为重要消费群体的行业将有很好的发展机会，比如说医疗保健行业。旅游业也是如此。60岁是旅游开支的峰值消费年龄。他们既有钱，又有时间。携程这样的公司将在长期内蓬勃发展。绝大多数耐用消费品，甚至住房的峰值消费年龄都是45岁。未来10到20年，中国将继续快速发展，但之后将迎来峰值。

问：人口老龄化将对携程的未来业务战略产生何种影响？是否会影响你的企业战略？

答：并不会对我们的战略产生很大影响，因为总体旅游需求将继续保持旺盛势头。但在微观层面，我们会推出更适合老年人的产品，例如更轻松的慢节奏旅游线路。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204417-1.html

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