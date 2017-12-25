闪送引入旷视科技Face++人脸识别技术，打造超安全消费体验

11月20日上午，北京闪送科技与北京SKP(新光天地)发表战略合作声明，双方将在高端消费人群的购物体验领域开展广泛尝试以及深入合作。为此，闪送不仅将为SKP北京区域的消费者提供1小时专人直送的速递服务，同时也引入了旷视科技Face++的人脸识别技术核验配送员身份，用人工智能为消费者的包裹保驾护航。

SKP与闪送的合作，是SKP在追求消费者服务体验上的一次重大尝试。北京区域的消费者购物后可以用闪送将购买的物品送回家，解放双手，而闪送的同城1小时速递服务，使消费者在当天回到家后即可使用购买的物品，避免了传统物流漫长的等待。

“用户下单后，配送员就近抢单，平均1分钟响应，10分钟上门，60分钟送达同城，全程由一名闪送员完成专人直送服务”是闪送的服务宗旨。和传统快递公司相比，闪送的配送过程去掉了所有中转分包环节，闪送员从寄件人直接送到收件人手中，这种专人直送的方式让递送时间得到极大缩短，最大限度的降低了包裹遗落丢失破损的可能性。同时，闪送公司对于配送人员有着极为严格的筛选机制，加上由顶尖人工智能企业旷视科技Face++提供的“配送员人脸识别” 核验功能，确保你的包裹安全无忧。

闪送的配送员在上岗之前都会进行信用评估、服务培训六道门槛筛查，为确保万无一失，闪送在包裹真正交于配送员手上之前，还将用人脸识别技术对配送员的身份进行二次确认。9月份开始，闪送在配送员端的APP上线了“人脸识别”功能，通过“面部对比”等生物识别技术对闪送员的身份信息进行二次确认。基旷视科技Face++提供的场景阈值，通过“面部对比”功能分析两张人脸属于同一个人的可能性。针对人脸检测，精准定位并返回最多106个高精度关键点，检测人脸并返回人脸框坐标，获取精准的人脸属性信息，包括年龄、性别、表情、头部姿态、眼睛状态、人种等，在预置的人脸集合中搜索相似的人脸，通过人脸搜索确认配送人员的身份。旷视顶尖的分析算法与技术实力，保障整个过程最快仅需0.2秒。

同时，旷视科技Face++还为闪送的配送员人脸识别核验功能提供了活体检测技术，该技术可有效防止他人或非真人的形式登陆闪送配送APP。在配送员打开APP后，人脸识别系统会自动调用手机的摄像头，要求闪送员通过摇头、眨眼等动作进行人像采集，系统会将采集到的面部信息、此前闪送员上传的证件信息一起与第三方信誉评估机构数据库中的身份信息进行比对。只有上述三种信息完全一致，闪送员才能成功完成登录验证。经测试，如果在摄像头前用他人照片或者视频的方式蒙混过关，依旧无法通过验证，整个系统的安全性和稳定性非常高。

基于精心严密的机制与功能，闪送能够做到全程把控SKP每位用户的递送物品安全抵达。

面对复杂多变的市场和消费者，人工智能技术为企业提供了新的选择，为消费者提供了新的体验。SKP与闪送都致力于为用户及消费者打造最为细致、可靠的服务体验，而引入旷视科技的智能科技，正是当前服务升级的潮流与有力选择之一。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204418-1.html

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