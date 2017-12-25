引领行业创新变革 首汽约车成“2017中国汽车产业十大创新力企业”

2017年12月13日，第3届亿欧创新奖评选结果正式公布。从9月份亿欧公司发起“第3届亿欧创新奖评选”以来，无数企业、机构参与到本次评选之中，通过网友票选、专家复选等重重环节之后，各大奖项在13日晚公布，作为网约车行业的领军企业，首汽约车顺利拿下了“2017中国汽车产业十大创新力企业”。

2017年是产业深化变革的一年，新科技、新理念、新赋能的行业创新风起云涌。汽车产业作为传统产业中重要的一份子，在这一年中也迎来了共享经济、人工智能等多种新技术浪潮，开启了传统产业创新变革的新篇章。在行业人士看来，汽车产业开始从传统制造业向服务业进行转变，尤其是随着网约车、租车、分时租赁等各种业务如同雨后春笋一般出现，出行领域蓬勃发展，成为汽车产业未来发展不可或缺的一部分。在众多的出行企业中，首汽约车能够拿下“2017中国汽车产业十大创新力企业”，与其品质化、平台化、智慧化的发展战略不无关系。

(右三为首汽约车获奖代表)

在共享经济时代，品质服务是一种创新力的表现和基本保障。首汽约车的品质服务不仅仅指对人的服务，同时也指业务方面的差异化发展。首汽约车在上线两年的时间中不断推动自身品质发展，在业务差异化方面展现出了丰富的创新能力。首汽约车充分考虑到用户的不同出行需求，对网约车业务进行创新，推出了多日接送、商务福祉车以及国际用车等业务，并将传承自首汽集团66年的“国宾级服务”贯彻在自身业务之中，让不同需求的消费者都能够体验到高品质、差异化的服务。此外，首汽约车在网约车新政后的合规化程度也远远领先于行业，在已经开通服务的53个城市里，拿下了41座城市的线下运营资质，合规程度超过80%。

如果说品质服务是创新的基本保障，那么平台化便是首汽约车推动汽车产业转型升级的催化剂。首先，从传统行业中转型升级而来的首汽约车，在不断发展网约车业务的同时，也在努力推动出租车、巴士等传统产业的转型升级，通过搭建全国的士平台、开通网约巴士业务等方式，为传统的出行行业提供新的发展平台;其次，首汽约车充分利用首汽集团、首旅集团的庞大生态资源，以出行为核心构建起包括“衣、食、住、娱、游”等在内的出行生态圈，在2017年里不断进行跨界营销，通过资源整合的方式，在为合作伙伴带来品质出行服务的同时，也为用户打通了日常生活的各个环节。首汽约车出行生态圈的打造，也为传统的汽车行业注入了新鲜的血液，在今年，斯巴鲁、东风等车企均与首汽约车达成了合作，通过首汽约车打造的平台来进行新产品的营销，为消费者提供体验式的服务，这也为汽车产业未来从制造端向服务端的转型升级奠定了基础。

而在智慧化上，首汽约车在2017年也取得了巨大的突破。一方面，首汽约车自身着力开发大数据的应用，基于首汽约车海量的行车数据打造出TAD智能运营系统，能够通过大数据对城市的交通情况进行分析，并对首汽约车的车辆进行智能的调度运营。这些数据的应用不仅仅能够有效提高首汽约车的运营效率，还能够为城市交通的数据化、智能化建设做出贡献，通过大数据可以实现更加智能的城市交通调度，而首汽约车在数据应用方面也采取了开放、包容的态度，期望能够通过与城市交通相关部门的合作，推进国内城市的智能化交通建设。另一方面，首汽约车也与百度达成了深度的战略合作协议，共同推动自动驾驶技术和人工智能的商业化运营。据了解，首汽约车的自动驾驶网约车在2018年就会与广大用户见面。不管是大数据的应用还是自动驾驶技术的落地，必然将再次推动汽车产业尤其是智能汽车的商业化方面的发展。

有着国宾级品质作为基本保障，庞大的出行生态圈为平台支撑，再加上在智慧化交通方面的建树，首汽约车成为2017年出行行业里最被市场看好的网约车企业，之前刚刚公布的新一轮融资情况已经证明了首汽约车超强的融资能力。可以说，在短短两年的时间里，首汽约车已经成长为出行行业的新独角兽，业绩增长迅猛，品牌也在市场上获得了极其优秀的口碑，因此，首汽约车能够拿下“2017中国汽车产业十大创新力企业”奖项并不让人意外。而在之前的“约吧 新征程”战略发布会上，首汽约车CEO魏东也表示，在2018年首汽约车将继续以品质为核心，不断推动科技创新。未来首汽约车又将为出行行业乃至汽车产业带来怎样的变革，让我们拭目以待。

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