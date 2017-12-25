苹果操控旧款iPhone变慢被指重施“计划报废”手段

■科技新闻记者 马 燕

近日，有研究人员在网上指控苹果公司故意限制老款iPhone运行速度，“迫使”用户购买最新版，引起了网友共鸣。对此，当地时间12月20日，苹果公司发布官方声明，承认限制了老iPhone处理器性能。

随即，苹果限制老款手机性能的行为受到了用户抨击。更有民间组织“反苹果联盟”12月23日发布声明谴责苹果“计划报废”的行为，并呼吁消费者抵制苹果产品及服务，直到苹果就此事给出合理解释，向消费者赔礼道歉并停止相关做法。

苹果承认限制老款手机性能

据媒体报道，一项新的研究声称，一旦iPhone手机的电池出现老化，手机的运算速度就会受到限制。这并不是苹果公司首次遭到此类指控，一些人认为这是迫使用户购买最新版iPhone的手段。

GeekBench的开发人员 John Pole发现，当用户的 iPhone 6在电池达到半充电状态关闭时，系统会自动出现一条用以解决 “突然关机” 问题的更新提示，而这条更新会导致手机性能降低。Pole博客中写道：iPhone手机变慢这个问题很普遍。如果性能下降的罪魁祸首是那次“突然关机”的更新，那么用户将在毫无察觉的情况下得到一部反应慢的手机。“手机通常总处于其最佳性能，低电量时可以牺牲一些性能切换到超长待机状态，而此次更新将创建第三个状态。”

Pole认为，更新使用户相信他们的手机变慢了，所以去购买一部新iPhone手机，而非实际上更换老化的电池。他补充说：“这可能会导致“计划性淘汰”发生。通过这样做，苹果公司就可以鼓励客户购买最新版iPhone。这也刺激了消费者对产品的需求，人们会一次又一次地购买苹果的产品。

针对这些“指控”，苹果公司回应称，承认的确限制了旧机型的性能。但他们强调，这个功能的存在是为了防止老旧机型意外关机，从而延长旧机器的使用寿命。同时，此项功能2016年才正式应用在iPhone6、6s和iPhoneSE上，如今范围扩大到了iPhone7上。苹果表示未来还会将这项功能扩充到更多的机型上去。

苹果声称该项措施一般会运用在发布一年以上的机型上。

被指重施“计划报废”手段

实际上苹果手机一出新品，旧款性能就下降的说法早就有了。

2015年有网站统计发现，自2008年起，历代iPhone发售后，全球范围内通过谷歌搜索关键词“iPhone变卡”的频率呈现一定周期性的爆发。只要新手机一发售，人们就会觉得自己手里的旧款iPhone“不太好使了”。

对此，民间组织“反苹果联盟”称，如果利用技术手段限制本来还可保持较高性能的旧设备的性能，逼迫消费者放弃旧设备转而购买新设备，那这种行为无疑为盗窃。而这种行为发生在一向主张创新的高科技公司身上，比盗窃性质更为严重。

该组织还指称，在工业时代曾一度流行的工业品“计划报废”恶行，在新科技时代又再度冒头，且发生在全球顶级科技企业苹果公司身上。企业通过“计划报废”撷取巨额不法利益本不是什么新鲜手段，而在当前互联网科技的支持下，已演变成利用自己所控制的操作系统从线上高效率实施这一行为的状况，而这是旧时代工业巨头们也不曾做到过的事情，一经蔓延开来毕竟流毒深远。

“反苹果联盟”同时呼吁商务部反垄断局对苹果展开调查，查清iOS系统是否存在滥用支配地位，侵害消费者权益的情况，如查实应要求苹果公司在中国大陆地区开源iOS系统。另外，工信部及消费者协会也应对苹果公司开展调查，就查实情况开展听证，并做出相应处罚。

“反苹果联盟”自称是一个民间自发成立的非正式组织，成员多为前苹果用户，因苹果产品及服务等各方面的问题转投其它产品。

应有规则约束商业利益

第一手机界研究院院长孙燕飚在接受《证券日报》记者采访时认为，苹果此次面临的问题是所有手机厂商甚至IT厂商都没遇到过的问题。操作系统向前兼容的问题，目前没有厂家解决得很好。当苹果产品使用周期已经优秀到长达36个月甚至长达48个月的时候，作为一个科技领导者，苹果有责任去提醒用户其手机机型适不适合升级系统。

“事实上，每部手机都是有串码的，手机是老款还是新款，苹果都能知道，哪些手机应该升级，哪些手机不适合升级，苹果应该在升级的时候提出警告，从技术上来说这并不难实现。这是苹果未来应该去做的事情。”

而现在没这么做的关键原因，孙燕飚指出，还是商业利益作怪。“应该制定相应的规则，否则就是没有约束的商业社会。”

据报道，已经有用户在加州起诉苹果公司。他们认为苹果公司在没有征得用户同意的情况下影响了设备的性能。他们希望这起诉讼能维护所有持有旧于iPhone8手机的民众利益。这些用户称：“我们从未要求苹果放慢旧款手机速度来节省电量，也没有要求苹果出台类似的功能。”

此外，伊利诺伊州也有用户起诉苹果，他们认为苹果刻意保留电源管理功能，以说服民众购买较新的设备。

在孙燕飚看来，无论是中国“反苹果联盟”组织的出现，还是美国的起诉，都是新的游戏规则出台的前奏。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204421-1.html

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