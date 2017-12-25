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关于工程机械企业产品数据管理的思考

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科技传媒网 e-works数字化企业网 2017-12-25 07:38

随着国民经济的发展，工程机械行业发展势头强劲，制造业正面临着新的竞争，新的挑战和新的机遇。日益激烈的市场竞争，促使企业加快产品转型升级，市场与用户日益

随着国民经济的发展，工程机械行业发展势头强劲，制造业正面临着新的竞争，新的挑战和新的机遇。日益激烈的市场竞争，促使企业加快产品转型升级，市场与用户日益增多的个性化需求要求企业积极推进创新变革，尽快由传统的大规模生产模式革新为大规模定制模式，实现产品的敏捷制造和个性化定制生产。产品数据管理作为企业产品创新研发的核心内容，正在得到业内的广泛重视，近年来越来越多的工程机械生产企业纷纷开展信息化建设，利用系统管理软件，实施产品数据管理，为企业领导和研发人员提供有效的产品研发和项目管控手段，大大提高产品研发效率，降低研发成本，促进企业快速提升产品研发能力。

2.定义

产品数据管理(Product Data Management，PDM)是一门用来管理所有与产品相关信息(包括零件信息、配置、文档、CAD文件、产品结构、应用权限信息等等)和所有与产品相关过程(包括过程定义和管理)的技术。通过实施PDM可以提高生产效率,有利于对产品的全生产周期进行管理,加强对文档图纸、数据的高效率利用,规范工作流程，提高企业管理水平。PDM的产生和发展既与当今社会的大环境紧密相连，又与工程机械企业的自身发展息息相关。企业为积极适应市场而寻求发展和不断进行自我完善的强烈需求，是促成PDM系统功能日臻完善的内在动力。

3.产品数据管理现状

从上世纪70年代开始，计算机辅助设计、计算机辅助制造快速发展，企业在其设计和生产过程中开始采用CAD、CAM等技术，新技术的应用在促进生产力发展的同时也带来了新的挑战。对于制造企业而言，虽然各单元的计算机辅助技术已经日益成熟，但由于各部门数据信息自成体系，大量的产品数据信息都安静地保存在企业的信息档案室内（图1所示为PDM系统前企业产品数据管理状况），产品数据及相关文档资料彼此之间缺少有效的信息共享和资源共用，形成所谓的“信息孤岛”，主要体现在以下几方面：

3.1 CAD图纸文档及数据分散地保存在设计师个人电脑中，设计信息不能共享，图纸资料检索、查找困难。数据的一致性难以保证，信息安全性差，产品研发数据完全依靠手工管理，产品研发数据在各部门之间手动更改，造成技术资料的准确性和管控的一致性无法得到保障；

关于工程机械企业产品数据管理的思考

图1 PDM系统前企业产品数据管理状况

3.2 设计过程和变更文件的审批、更改控制靠手工进行，文件以纸质形式进行流转，更改历史难以追溯，审批更改控制不规范。版本控制困难等，同时控制更改进程，分发、传递效率低，并行协同设计工程难以展开。

3.3 产品的设计知识和经验由主管设计师个人掌控和管理，产品数据管理没有集成平台，造成技术文件及企业产品知识管理检索查找困难，在产产品借用零件数量逐年递增，零部件通用化管理开展困难；产品制造成本居高不下，不利于企业产品研发和技术革新。

 3.4 新产品研发设计过程中，项目实施进度完全按个人经验进行计划安排，项目管理组织粗放，项目实施进程难以掌控，发生等工、怠工现象不能迅速应对。若产品研发计划发生变动，无法及时对项目成员及研发资源进行定量描述，无法充分发挥研发效率，造成项目计划进度失调，工作效率不能充分发挥，影响产品研发进程。

3.5 由人工通过纸质或重复输入建立与生产系统、采购供应系统的联系, 信息流传递不及时、数据不同步、信息的正确性和可靠性难以保证，管理效率低下。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204424-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:工程数据管理机械加工

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