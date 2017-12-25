朱啸虎疑回应歧视60后：一位50后让我赚了很多钱

朱啸虎疑回应歧视60后：一位50后让我赚了很多钱,朱啸虎 创业者 程维

科技传媒网讯 网易科技新闻 12月21日消息，金沙江创投董事总经理朱啸虎在转发滴滴程维致谢车主和司机内容时评论，称其个人投资项目中，迄今为止回收现金第二多的来自一位50后创业者。疑似回应昨日被指责歧视60后。

昨日上午，北京创业板投资顾问有限公司执行董事王学宗在朋友圈写道：“朱啸虎和他的投资助理，当着我的面，在桌子前很严肃地说，我不投资六零后，只投八零后和九零后。”

随后王学宗进一步评论：“某些投资界大佬，一副小人得势的样子，对创业者公开发表年龄歧视，是典型的政治不正确，也是毫无教养的无礼貌表现。这是病，得治。”

而在昨日第一财经举办的活动中，朱啸虎在被主持人问到最讨厌怎样的创业者时，他表示，是认为自己什么都是对的的创业者

朱啸虎称：“这类创业者很难成长，可能性很小。滴滴程维现在都会遇到各种各样的问题，问我怎么看，学习能力是非常重要的能力。”

朱啸虎曾多次在公开场合表示“基本只投年轻人”，他指出，“我对创业者的人格标准的要求，其实很简单――要有闯劲。”

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