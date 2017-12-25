　
主页 > 24小时科技新闻 > 正文

张延伟：二手车电商看重渗透率

点评

科技传媒网 新京报 2017-12-25 10:04

新京报讯nbsp;（记者王亚菲）近日，二手车电商行业一直在争论谁是业界销量领先的第一名，对此，国内二手车线上拍卖平台天天拍车COO张延伟指出，二手车电商竞争除

　　新京报讯 （记者王亚菲）近日，二手车电商行业一直在争论谁是业界销量领先的第一名，对此，国内二手车线上拍卖平台天天拍车COO张延伟指出，二手车电商竞争除了看成交总量，还要看核心市场的渗透率，宁愿要上海、北京等重点城市10%的市场份额，也不要其他100个城市各1%的市场份额。

　　张延伟分析，中国的二手车市场的确无比庞大，某些大型二手车直卖电商虽然每个城市的渗透率都不高，但各个城市哪怕仅占据市场份额的1%，总和数量看起来也非常惊人，但这种“领先”毫无规模效应，仅是一种“量”的叠加。张延伟认为，只有单城市实现规模化成交，才有可能带来长久持续的口碑，推动企业占领市场和规模化盈利。

　　据了解，天天拍车在上海门店交易量已占到上海二手车全年交易总量的10%左右。截至目前，天天拍车已在全国超过40个城市设立线下交易服务中心。今年10月30日，天天拍车宣布C轮融资1.8亿美元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204428-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:渗透率二手车电商张延伟

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

实录：“创新双月谈”国家高新区与新经济生态

创新双月谈系列活动，是从去年8月份正式启动的。这个活动到目前为止是第九期，前面有八期。前八期是由中国科技体制改革研究会国家高新区专委会来主办、由长城所

科技传媒网创客必读科技新闻

杜比全景声营造视听盛宴 爱奇艺创新技术加持有嘻哈Live巡回

杜比全景声营造视听盛宴 爱奇艺创新技术加持有嘻哈Live巡回演唱会北京站

科技传媒网每日精选阅读

俏佰年助力520美容师节，呼吁不一样的情怀

借“520节”俏佰年美容连锁将进一步思考美容师们的未来，特别是在推动“520节”的申报和认可的路上添砖加瓦，为这个行业付出俏佰年连锁的努力和行动。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS