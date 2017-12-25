张延伟：二手车电商看重渗透率

新京报讯nbsp;（记者王亚菲）近日，二手车电商行业一直在争论谁是业界销量领先的第一名，对此，国内二手车线上拍卖平台天天拍车COO张延伟指出，二手车电商竞争除

新京报讯 （记者王亚菲）近日，二手车电商行业一直在争论谁是业界销量领先的第一名，对此，国内二手车线上拍卖平台天天拍车COO张延伟指出，二手车电商竞争除了看成交总量，还要看核心市场的渗透率，宁愿要上海、北京等重点城市10%的市场份额，也不要其他100个城市各1%的市场份额。

张延伟分析，中国的二手车市场的确无比庞大，某些大型二手车直卖电商虽然每个城市的渗透率都不高，但各个城市哪怕仅占据市场份额的1%，总和数量看起来也非常惊人，但这种“领先”毫无规模效应，仅是一种“量”的叠加。张延伟认为，只有单城市实现规模化成交，才有可能带来长久持续的口碑，推动企业占领市场和规模化盈利。

据了解，天天拍车在上海门店交易量已占到上海二手车全年交易总量的10%左右。截至目前，天天拍车已在全国超过40个城市设立线下交易服务中心。今年10月30日，天天拍车宣布C轮融资1.8亿美元。

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