　
主页 > 24小时科技新闻 > 正文

“白鲸”狩猎场： 比特币暴涨暴跌的背后

点评

科技传媒网 第一财经日报 2017-12-25 10:05

殷怡比特币的话题依然在持续，只是这次不再是讨论它在过去的一年时间里暴涨了多少，而是它在过去的6天里暴跌了多少。“虽然之前几乎所有人都在预警说‘（价格）

　　“虽然之前几乎所有人都在预警说‘（价格）太高了太高了’，但投资人似乎更愿意相信‘还会更高’。在短时间里，出现了如此大的下跌，且反弹乏力，还是出乎很多人的意料。损失之大，可想而知。”一位欧洲比特币玩家对第一财经记者如是说。

　　退潮了，沙滩上都是“裸泳者”

　　12月17日，比特币价格一度站上近20000美元（约合13.2万元人民币）的高点，然而强劲的势头在随后急转而下。上周五（12月22日），比特币价格更是在24小时内跌破从16000到11000美元的六道整数关口，较历史高位跌去8000多美元。

　　换言之，在仅仅5天时间内，比特币的价格跌去了大约三分之一。

　　更为“夸张”的是，从12月22日下午开始，虚拟代币市场出现集体暴跌，临近北京时间当天23时左右，包括比特币在内的多种虚拟代币出现全面下跌，平均跌幅超过30%。

　　截至当地时间12月22日美股收盘，比特币的下跌狂潮也暂告一段落。

　　但从北京时间24日晚间开始，比特币与“小兄弟”们重启暴跌模式。截至发稿，比特币24小时跌幅达11%，比特币现金、瑞波币的跌幅已扩大至20%。

　　与此同时，受币价下跌的影响，刚刚上线数日的比特币期货也出现较大跌幅。截至发稿，芝加哥商品交易所（CME）比特币期货BTC1月合约收跌1430美元，报13900美元。

　　比特币现货暴跌之时，芝加哥期权交易所（CBOE）的近月比特币期货盘中触发熔断，后恢复交易。截至第一财经记者发稿时，比特币期货XBT1月合约收跌1340美元，报13950美元。

　　真是“白鲸”干的？

　　一位手上握着100多枚比特币的日本玩家告诉第一财经记者，在上周里，他几乎每天都在和全球不同地区熟识的同行保持联系，大家都试图从各种渠道来打听这次暴跌的原因。“虽然上次中国有关部门出台监管政策也让市场出现了大跌，但很快得到了修复，并且价格继续走高。分析一下上周的情况，除了韩国对比特币正在进行‘围剿’，我们并没有看到其他有大的经济体在酝酿新的政策。”

　　事实上，不仅是这位日本玩家和他的朋友们对这次暴跌的原因不得其解。第一财经记者注意到，同样是在上周，原本因为政策所限而早已非常冷清的比特币“玩家”交流群突然又活跃了起来――毫无疑问，如此大幅度的“暴跌”，让“前玩家”们又兴奋了。

　　总结下来，相当多的观点认为，比特币这波下跌一方面是因为前期涨幅过猛，短线回调属于正常现象；另一方面，在圣诞节年关将至之时，持币大户因此前大幅获利而不断卖出比特币现货清仓，随后暂时离场；同时，也不排除一部分投资人和机构想要做空比特币的可能。

　　“现在，很多资金从比特币流入到了其他可替代的数字货币。”悉尼财富顾问公司ASRWealthAdvisers的股票和衍生产品顾问沙恩・查内尔（ShaneChanel）近日对媒体表示。

　　不难发现，这一波下跌开始于12月17日，正是芝加哥商品交易所上线比特币期货的时间。

　　“毫无疑问，由于比特币前期上涨太猛，已积聚了足够大的风险，比特币期货这种‘对冲风险’的工具一推出，就立刻被认为是‘压垮骆驼的最后一根稻草’。”上述日本玩家表示，“再加上当时价格已经到了20000美元的整数关口，从投资者心理上来说，无论如何都会考虑一下‘是不是该抛了’。”

　　第一财经记者留意到，很多玩家非常“笃信”比特币的前期暴涨和近期的暴跌都是“白鲸”（whales）干的。

　　“白鲸”一词，因最近出现在美国彭博社的报道中而被各国投资者所津津乐道，它是指“持有大量比特币的大佬们”。该报道称，全球近40%数量的比特币控制在仅约1000人手里，这些人对比特币行情会有较大影响。

　　美国著名的资本管理公司AQR前执行董事兼金融市场研究部负责人布朗就非常认同这一说法。他在接受媒体采访时表示，“白鲸”们会同步行动或预先沟通，“很多大佬都彼此熟悉，在比特币早期还不为人知的时候，他们就通过比特币互相认识，所以很有可能会联合起来控制市场走势。”

　　第一财经此前报道过的“法漂”Baron，也是一位比特币的爱好者。几年前他从伦敦政治经济学院毕业后，加入了一家欧洲大型投资机构，平日主要负责权益类投资事务。在接受第一财经采访时，Baron表示，他在很早之前就已经注意到了“比特币白鲸”的说法。“如果真存在‘白鲸’，且他们之间真的在协同作战，那么因为比特币的特殊性，‘白鲸’们可能不会受到任何惩罚，或者说，压根就很难查到谁是‘白鲸’。由于比特币的匿名性特质且交易很难追踪，各国证券监管部门在查处股票内幕交易上的做法，对比特币来说基本不适用。”他说。

　　无畏的“磷虾”

　　在自然界，无数的“磷虾”为大型海洋动物提供了丰富的食物，那么在比特币的生态圈里，如果说存在“白鲸”，那谁又是“磷虾”呢？答案是：散户投资人。

　　据香港媒体此前报道，比特币价格的不停上涨吸引不少人入场，甚至有人嫌赚得不够，用尽各种办法来投资比特币。就在本月上旬，有投资者逢高出货，套现1700万港元后买进香港豪宅单位“海之恋”；不过也有人的做法正好相反，卖掉自家的物业资产，大肆买入比特币。

　　GoogleTrends（谷歌趋势）的数据显示，12月份，对如何用信用卡进入加密货币领域感兴趣的人数出现激增。随着比特币价格飙升，互联网上有关“用信用卡购买比特币”的搜索量暴增，本月创下了历史新高。

　　与此同时，一些原本在华尔街相当有话语权的投资界大佬也在推波助澜。

　　在上周的一份报告中，摩根大通前首席策略师、美国证券研究公司Fundstrat联合创始人汤姆・李（TomLee）将比特币2018年年中目标价从11500美元上调至20000美元――尽管当天比特币价格大跌，一度跌破11000美元。

　　他还将比特币2022年目标价维持在2.5万美元不变，并将美股场外市场的一只基金――比特币投资信托（BitcoinInvestmentTrust，GBTC）的2018年年中目标价从1300美元上调至2200美元。今年迄今为止，GBTC上涨逾1500%，至1990美元。

　　不过相对于“年轻一代”投资家的激进，老前辈们的态度显然是极其保守的。“股神”巴菲特的黄金搭档――伯克希尔・哈撒韦公司的副主席查理・芒格近日首次谈到了他对加密货币的看法。在他看来，比特币的炒作是彻头彻尾的“疯狂之举”，甚至直言不讳地说，“人们应当像躲瘟疫那样避开比特币”。

　　美国证券交易监督委员会（SEC）日前在官网发布声明，重申加密货币存在“被盗窃或损失，包括黑客攻击”等重大风险。SEC主席杰伊・克莱顿（JayClayton）表示，比特币和其他借比特币热潮发起的交易热潮令他感到担忧，目前加密货币市场对于投资者的保护远远低于传统的证券市场，相应地也产生了更多的欺诈和内部交易机会。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204429-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:比特币狩猎场白鲸

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

实录：“创新双月谈”国家高新区与新经济生态

创新双月谈系列活动，是从去年8月份正式启动的。这个活动到目前为止是第九期，前面有八期。前八期是由中国科技体制改革研究会国家高新区专委会来主办、由长城所

科技传媒网创客必读科技新闻

杜比全景声营造视听盛宴 爱奇艺创新技术加持有嘻哈Live巡回

杜比全景声营造视听盛宴 爱奇艺创新技术加持有嘻哈Live巡回演唱会北京站

科技传媒网每日精选阅读

观察：互联网医疗下半场游戏规则已改变

科技新闻记者nbsp;朱萍nbsp;北京报道近几个月，不断地有互联网医疗企业传出来IPO的消息，而且很多以“亿元”为单位的融资消息曝出来，让沉寂了很长一段时间的互联网

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS