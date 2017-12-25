广州推出首个区块链产业扶持政策“区块链10条”

12月22日，黄埔区、广州开发区携手中国电子技术标准化研究院（工业和信息化部电子工业标准化研究院）（以下简称“电子标准院”），共同举办中国区块链技术和产业发展论坛第二届开发大会和区块链产业发展圆桌会议。

会上，黄埔区、广州开发区率先出台省内首个区块链产业扶持政策――“区块链10条”，加快抢占区块链产业发展高地。黄埔区、广州开发区在前期进行的全国走访调研结果显示，该专项扶持政策是迄今国内支持力度最大、模式突破最强的区块链扶持政策。

“广州市黄埔区、广州开发区区块链发展的大门会越来越敞开。”广州开发区管委会秘书长、黄埔区委办主任陈建荣表示，黄埔区、广州开发区作为工业重镇和科技强区，广州IAB（新一代信息技术、人工智能、生物医药）主导产业的主战场，在区块链应用场景方面，围绕实体经济发展质量和效益提升、智慧社会建设等领域有很多“文章”可以做。例如工业互联网、智能制造、数字资产交易领域，都将有更多的应用场景助力区块链产业发展。

10条重磅政策??覆盖产业发展全链条

区块链是一种可以防篡改的数据公证和确权技术，是一种数据资产流通的分布式记账技术，实现了数据隐私保护和数据加密应用。其应用已渗透到金融服务、供应链管理、电子商务等多个领域。

作为广州建设国际科技创新枢纽核心区的黄埔区、广州开发区，紧密对接国家“区块链+”有关发展战略。

酝酿已久的《广州市黄埔区广州开发区促进区块链产业发展办法》在此次大会亮相。

黄埔区、广州开发区出台的“区块链10条”扶持政策，针对区块链产业的培育、成长、应用以及技术、平台、金融等多个环节给予重点扶持，是目前国内支持力度最大、模式突破最强的区块链扶持政策。

“区块链10条”扶持政策紧密围绕企业先期引进和后期发展进行多角度的扶持。从区块链企业一开始在黄埔区、广州开发区注册进行奖励，到区块链企业的人才引进、营业收入增长、区块链技术场景应用、办公用房、银行贷款等对企业成长至关重要的环节，进行全方位扶持，预计每年将增加2亿元左右的财政投入。

同时，对企业或者科研机构建设区块链技术重点实验室、工程（技术）研究中心、企业技术中心、新型研发机构等创新平台被认定后予以不同层次奖励，对制定区块链行业相关标准的同样予以不同级别的支持。整个政策共10条，核心条款包括7个方面，涵盖成长奖励、平台奖励、应用奖励、技术奖励、金融支持、活动补贴等。

比如，在成长奖励方面，对经认定的区块链企业或机构年度营业收入达到200万元以上且同比增长100%以上，每年给予50万元技术人才引进补助；对经认定的区块链企业或机构年度营业收入首次达到500万元、2000万元、1亿元以上的，分别给予50万元、100万元、500万元的奖励，同一企业按差额补足方式最高奖励500万元。

在平台奖励方面，对省级以上认定的区块链交易中心、检测中心、数据中心、存储中心等公共平台且取得相关资质的，给予100万元奖励；对获得国家级、省级、市级认定的区块链技术重点实验室、工程（技术）研究中心、企业技术中心、新型研发机构等创新平台的，分别给予500万元、300万元、100万元奖励。

在应用奖励方面，鼓励以应用需求为导向，加快本区的“区块链+”应用场景的应用示范，加大财政投入，实施区块链应用示范专项计划，采用分期考核、拨付方式，每年重点支持10个区块链应用场景建设；每年会挑选10个左右应用场景予以重点支持，也会拿出场景来率先运用区块链技术，每个项目最高支持300万元。

携手“国字号”机构??打造区块链数字经济发展生态圈

此次黄埔区、广州开发区携手电子标准院举办中国区块链技术和产业发展论坛第二届开发大会和区块链产业发展圆桌会议，旨在与“国字号”老牌机构合作，助力建设完善的粤港澳大湾区区块链创新生态体系，打造优良的区块链数字经济发展生态圈。

电子标准院院长赵波在会上表示，近年来，区块链技术和产业发展引起世界各国的广泛关注，推动资本、人才等各方资源加速汇聚。下一步，各方将按照工业和信息化部的总体部署，以标准为抓手，加快推进我国自主的区块链开源社区分布式应用账本建设，形成符合我国实际的区块链技术和产业发展路线图。

基于加快建设自主的区块链开源社区这一理念，在当天的大会上，电子标准院协同万向区块链、深圳前海微众银行、海航科技集团、万达网络科技集团等国内从事区块链技术研发和产业化推广的龙头企业，共同发布了《发布分布式应用账本开源社区白皮书1.0版》。

万向区块链有关负责人代表中国区块链技术和产业发展论坛介绍了区块链标准化现状和发展趋势，同时发布了中国区块链技术和产业发展论坛的第二个标准《区块链格式规范》。

今年7月，在黄埔区政府、广州开发区管委会的指导和推动下，广州市区块链产业协会在该区宣布正式成立。这是广州第一家、广东省首家正式注册成立的区块链协会。该协会基于“融合、协调、共享”的原则，协同开展颠覆式创新，实现区块链技术在多行业多领域的跨界融合和创新应用，推动协会企业和区块链产业共同健康发展。

10月，黄埔区、广州开发区首批2个区块链产业创新基地平台和10个区块链重点项目集中签约，包括百达丰区块链总部大厦、蚁米区块链众创空间、蚁米戊星基金等，初步构建“一基地四平台”的区块链产业布局。

12月，广东省内首个区块链产业基地首期提供超3万平方米产业发展载体重点支持区块链企业培育，其中包括百达丰区块链总部大厦、蚁米区块链众创空间等，这些载体强力支撑区块链产业基地的建设，而入驻的区块链企业将全面享受黄埔区、广州开发区的各项优惠政策以及完善的园区服务。同时，广东省首只区块链私募风投专项基金――蚁米戊星（区块链）股权投资基金率先启动，首期基金为2亿元人民币。基金成立2个月来，已投资超5个区块链创新项目，有力带动各类风险投资基金关注与支持区块链板块，促成“区块链+”创新应用项目的落地。

集众智??建设区块链特色软件名区

当天举行的区块链产业发展圆桌会议是黄埔区、广州开发区打造“产业发展圆桌会议”品牌的首场活动，也是该区以开放心态拥抱区块链技术和产业发展的切实举措，彰显了其建设中国软件名城示范区、打造有区块链特色软件名区的坚定决心。

会议期间，万向区块链、微众银行、海航科技集团等企业的参会代表一致认为，黄埔区、广州开发区针对区块链产业发展提出的“区块链10条”具有较强的针对性和吸引力，开放的应用场景是目前国内最丰富的，对加快引进国内外区块链重点企业、扶持小微企业发展、推动创业创新意义重大。

在圆桌会议上，首个广州区块链白皮书发布。白皮书提出，广州市区块链产业协会立足面向粤港澳大湾区，以“区块链+”打破行业壁垒、地域壁垒，以“数字经济”引领区块链创新潮流和产业发展，加快树立广州在粤港澳大湾区创新枢纽的核心地位。

白皮书透露，截至2017年底，广州市区块链产业协会协会会员已超过100家，其中新设立区块链企业38家，同时，10多项区块链应用场景项目落地启动。

广州市区块链产业协会秘书处单位院长任豪提到，区块链要发展，一定要选在具备信息技术产业基础、金融活跃的地方，而黄埔区、广州开发区正好具备这样的优势。

黄埔区、广州开发区是广州老牌工业大区、科技创新强区，是承接广州IAB计划的主战场，具有深厚的产业基础。新一代信息技术已成为该区3个千亿级产业集群之一，产值占全市八成。以云计算、大数据、人工智能、嵌入式软件、通信导航软件等为代表的软件产业集群正在发展壮大，信息产业发展迅猛。

“可以说，该区拥有区块链技术和产业快速孕育的发展土壤，创新产业集群强大的引力将会催生区块链创新产业集群加速形成培育。”任豪说。同时，在他看来，区块链的发展离不开政策的支持。此次出台的“区块链10条”对于初创企业来说，在初创期把所有的风险都去掉了。成长型的龙头企业和骨干企业，还可以享受该区完备的产业发展扶持政策，比如促进先进制造业、现代服务业、总部经济、高新技术产业发展的4个“黄金10条”政策。

记者在现场了解到，黄埔区、广州开发区致力于抢占我国区块链产业发展高地，将形成一个主体多元、服务完备、机制新颖的全新区块链产业生态，2018年行业产值力争破百亿元。

据会议透露的消息，明年年初，区内将开放3个“区块链停车场”，共有3000多个停车位，带来“共享经济2.0版”。

南方日报记者 陈思勤

通讯员 黄于穗 谢海涛 徐海波

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204430-1.html

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