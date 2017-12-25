杜比全景声营造视听盛宴 爱奇艺创新技术加持有嘻哈Live巡回演唱会北京站

由爱奇艺、First Records出品，爱奇艺、亚洲星光娱乐主办的有嘻哈Live巡回演唱会将于12月23日在北京首都体育馆正式启动，未来还将登陆长沙、上海、武汉、合肥、广州等地。北京站演唱会，吴亦凡将作为音乐总策划担当，和潘玮柏一起带领PG One、艾福杰尼、黄旭、Tizzy T、VAVA等超人气Rapper所组成的豪华阵容，为用户奉上一场精彩绝伦的视听盛宴。与此同时，爱奇艺以强大的技术创新为驱动力，把演唱会与尖端技术完美结合，将杜比全景声的创新视听技术应用于演唱会线上直播，为爱奇艺VIP会员提供全网独享的极致视听体验。可以说，此次演唱会不仅对《中国有嘻哈》IP衍生内容矩阵形成了有益补充，同时，更助推娱乐平台音乐内容的体验升级。

彰显平台技术实力 杜比全景声赋能视听体验

本次有嘻哈Live巡回演唱会标志着《中国有嘻哈》IP衍生内容向线下演唱会领域的成功延伸，与此同时，借助创新视听技术加持在线视听体验，令同一IP下具有多种娱乐形态，在平台资源有效串联的同时，满足用户多元化的娱乐需求，让IP内容价值得以全面释放。值得一提的是，有嘻哈Live巡回演唱会北京站的线上直播将采用全球领先的杜比全景声视听技术，杜比全景声采用面向对象技术，使用复杂的元数据来描述每个声音对象在三维聆听空间内的位置和尺寸，通过渲染，让这些声音可以来自指定位置，并实现声音在三维空间内任何位置的准确出现和移动，从而创造出丰富、真实、令人惊叹的声音。此次杜比全景声的引进不仅会令工业风与融合嘻哈元素的实景舞台得以更真实的展现，同时也将丰富、立体的还原出嘻哈音乐的律动与震撼，从而为用户带来身临其境般的完美视听感受。

事实上，今年以来，爱奇艺已多次将创新视听技术植入线上、线下演唱会，如9月在鸟巢举办的“汪峰2017岁月巡回演唱会”，爱奇艺借助杜比全景声、4K高清、VR等诸多国内高水准视听技术，实现了复刻现场般的线上同步直播;此外，爱奇艺于音乐垂直领域内打造的“尖叫之夜”演唱会，也充分发挥爱奇艺科技创新实力，通过4K高清直播、移动端3D 180°全景直播、VR直播，实现了该演唱会的全Live视听体验。可以看到，爱奇艺不断以技术创新激发以演唱会为代表的传统音乐内容活力，打开音乐产业新格局。

多元化头部内容打造 加速娱乐生态构建

此番，作为《中国有嘻哈》IP线下衍生内容形态，爱奇艺有嘻哈Live巡回演唱会借助尖端视听技术加持线上直播，为用户提供别开生面视听盛宴并续写嘻哈热度的同时，也实现了对线上IP内容价值的反哺。另外，以互联网思维率先开启线上、线下联动模式的“尖叫之夜”演唱会也同样可圈可点，该演唱会除了以创新技术手段呈现出高品质视听品质外，更通过如AR抢礼物、线上派发虚拟红包、VR体验区、线上投票等高科技互动环节为用户提供了全新的音乐娱乐互动，加之其与平台多IP打通的形式，实现了用户体验和自身品牌影响力的全面提升和释放。从“尖叫之夜”到有嘻哈Live巡回演唱会，爱奇艺正不断依托平台强大的整合及运营实力，持续挖掘音乐内容价值，实现平台多元化头部音乐内容版图的构建。

作为一家企业愿景是以科技创新为驱动的伟大娱乐公司，爱奇艺将不断以技术创新驱动内容品质提升，加之线上、线下的用户体验共振而实现全平台音乐娱乐生态的构建。未来，随着头部音乐版图的巩固和壮大，爱奇艺将不断以前瞻性和创新性夯实运营基础，稳步提升平台音乐领域竞争力的同时，进一步拓展爱奇艺娱乐生态边界。

12月23日，有嘻哈Live巡回演唱会北京站将在北京首都体育馆燃情开唱，快来一起体验最震撼的感官享受吧!同时，有嘻哈Live巡回演唱会还将陆续登陆长沙、上海、武汉、合肥、广州等地，令人沸腾的视听惊喜将持续袭来!

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