京东复活腾讯电商品牌拍拍 刘强东抢食二手电商

赵陈婷对于由腾讯转手过来的电商品牌拍拍，刘强东多少还是有执念的。京东日前正式发布了“拍拍二手”品牌，复活了已经销声匿迹许久的拍拍。要知道，这个曾经与淘

对于由腾讯转手过来的电商品牌拍拍，刘强东多少还是有执念的。

京东日前正式发布了“拍拍二手”品牌，复活了已经销声匿迹许久的拍拍。

要知道，这个曾经与淘宝抗衡却最终遭遇边缘化的品牌，一度承载着京东和腾讯再度征战电商C2C市场的野心。

只是，互联网市场上有些机遇错过就真是错过了。

2014年10月重装上线的拍拍网，虽然拥有京东的电商基因和腾讯的微信和手机QQ等流量资源，但还是没能在淘宝已经独霸的C2C市场上扑腾出多大水花。

结果，多少为了“膈应”下竞争对手，刘强东在2015年的双11关键档口宣布因为C2C模式无法杜绝假货现象而叫停了拍拍网的卖家服务。

但同一时间，京东又上线了拍拍二手交易平台。只是，半年后的2016年4月，京东在宣布彻底关闭拍拍网时也关闭了拍拍二手。

按照京东的说法，全新的拍拍二手将以平台化的运营思路，整合回收、检测、再加工、销售等逆向供应链资源，将京东的联盟生态拓展到了二手商品交易领域。

京东自认为新拍拍二手的特性有三个：一是对二手商品的鉴定，二是对商品的翻新，三是用京东自己的配送物流。

也就是说，一件二手商品在平台发布时，内置有自动估值体系，帮助用户了解商品价格。之后会京东物流上门取件，北上广等125个城市15：00前下单当天取件，其他城市次日取件，再给商品鉴定。

这样来看，尽管京东方面不直接对标，但如今的二手拍拍的确是在抢食闲鱼和转转的蛋糕。

原因也很简单，随着交易流程和检测评估体系的日益成熟，个人二手闲置的市场已经被做大。

QuestMobile发布的《二手交易行业观察》报告显示，截至2017年底，中国二手闲置交易行业用户规模接近4000万，其中，转转和闲鱼占据了90%以上的市场份额。

具体来看，闲鱼月活跃用户1960.1万，位居第一，转转月活跃用户1747.7万，紧随其后。闲鱼是阿里巴巴推出的闲置交易平台，转转由58同城推出，今年4月获得了腾讯2亿美元投资。

但京东之前在二手业务上连试水都很低调。

今年1月，京东曾上线的二手交易平台“京东优品”，具体域名就叫2.jd.com。

虽然当时处于不声不响的试水阶段，但那个时间点京东商城的页面上已经能看到二手优品的相关显示。如果在京东页面搜索iPhone，商品列表的右下角就会显示“二手有货”的字样，点击进去，就可以购买成色和价格不一的二手iPhone。而这一次，“京东优品”也被整合到新拍拍二手的业务中。

为什么此前不敢放开手脚去做二手？京东其实最大的顾虑是来自其自营电商的身份。

自营起家的京东在3C领域占据着电商市场的绝对优势，但是这个优势背后，由于7天无理由退换货问题，京东每天都有不少的退换货订单。很多消费者都好奇，自己退换货的产品最终去哪了，为此还有质疑京东是“二手东”的声音。

而3C产品，尤其是手机，正是如今各家二手平台上最热门的存在。

转转方面提供的数据是，今年8月，转转的平台交易额达到了24.8亿，其中手机业务占据平台总交易量的31%，是最大的业务板块，交易量同比增长316%。仅今年二季度，其平台手机交易量达到了210万部。

也就是说，尽管京东的二手业务和京东商城的业务是两条完全不同的业务线，但是在“二手东”的质疑声之下，京东在很长一段时间也不太敢大肆做二手业务。

但二手交易市场如今已经足够诱人，随着老对手阿里巴巴旗下的闲鱼以及转转业务越做越大，京东当下已经没有理由放弃这个市场。

在正式推出新的拍拍二手之后，留给京东的问题是，在不影响京东商城声誉的情况下，做好二手和原商城的业务衔接。

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