国家发改委果断无前例！工商分布式光伏投资商感意外

国家发改委对分布式光伏发电项目果断采取2018年1月1日后投运的项目，执行2018年电价调整后政策，还是让部分工商分布式光伏电站投资商感意外。
【国家发展改革委关于2018年光伏发电项目价格政策的通知】发改价格规〔2017〕2196号，该电价调整文件中规定：
2018年1月1日以后投运的、采用“自发自用、余量上网”模式的分布式光伏发电项目，全电量度电补贴标准降低0．05元，即补贴标准调整为每千瓦时0．37元（含税）。采用“全额上网”模式的分布式光伏发电项目按所在资源区光伏电站价格执行。分布式光伏发电项目自用电量免收随电价征收的各类政府性基金及附加、系统备用容量费和其他相关并网服务费。
国家发改委对分布式光伏发电项目果断采取2018年1月1日后投运的项目，执行2018年电价调整后政策，还是让部分工商分布式光伏电站投资商感意外。
一反惯例 不留缓冲期
调价文件在离2018年还有8天的时间对外宣布，按先前惯例，一般国家会给一个缓冲期或规定在2018年1月1日前备案项目，在2018年3月30日前投产的、可按2017年电价，但此次国家发改委没有留缓冲余地。
而不少分布式光伏电站开发商根据发改委以前惯例、一般认为发改委留有缓冲时间，不少项目在建过程中或与相关方签订了投资协议，甚至有不少项目在发改委调价当天中止有关合作或变更。
各方面信息显示、赶不到1230并网的项目不少于2G，部分电站抢2017年最后一星期。
这部分包括采用全额上网项目和余电上网项目，按综合平均电价降7分、利用小时1100测算、2G项目开发商减少收入约30亿（20年）。
鞋子落地！消化利好 备战2018
应该看到、发改委新政为分布式光伏构成中长期利好！2018年分布式光伏开发项目更有从容的时间进行相关开发模式的梳理及消化国家鼓励对分布式开展“隔墙售电”政策；而新政对一家新能源投资公司制定中长期可持续经营目标提供了比较清晰路线。
与此同时、在补贴退坡倒计时之际、JHC阴存琦提醒分布式光伏开发商还需注意国家能源局与地方随后出台的相关配套政策：一是国家能源局刚发布的修改分布式光伏定义及提出分布式光伏也需进入各省区指标计划文件；二是注意国家能源局在2018年一季度发布2017年各省区弃光率情况及2018年二季度发布的一季度限电情况，这两方面构成国家能源局批复2018年各省区指标依据；三是国家同时鼓励分布式光伏也采取电价竞标制在各省区的落地执行力度。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204433-1.html
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