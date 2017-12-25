大数据助力传统制造向智能制造转变

近年来,该公司投资千万元建设了一条自动化程度较高的OE生产线,并依托贵州工业云平台着力打造基于汽车智能化电子部件的大数据智能业务决策系统,通过“大数据+智能
12月24日,贵州雅光电子科技股份有限公司生产线在生产。近年来,该公司投资千万元建设了一条自动化程度较高的OE生产线,并依托贵州工业云平台着力打造基于汽车智能化电子部件的大数据智能业务决策系统,通过“大数据+智能制造”的实施,产量提升了58%、优品率提升了33%、生产线人员减少了68％。企业正逐步由传统制造向智能制造转变。
前三季度,该公司销售收入7765万元,实现净利润423万元,预计可实现税收700万元。
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